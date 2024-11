Los embalses de Málaga crecen tras las lluvias de la Dana: hay un 50% más de agua que hace un año

La sequía se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los malagueños. La falta de lluvias durante el otoño de 2023 llevó a una situación extrema, con restricciones en el abastecimiento de toda la provincia. Este año, la situación es diferente. La gran Dana que asoló Málaga la pasada semana ha aumentado considerablemente el nivel de los embalses.

Los daños materiales a causa de las fuertes lluvias son amplios, aunque en el apartado positivo se encuentran los embalses, que se encuentran un 50% más llenos que hace un año, según los datos de la red Hidrosur.

Según los datos consultados este martes, los pantanos de la provincia de Málaga acumulan 169,96 hectómetros cúbicos gracias a las escorrentías de la última semana.

El pasado jueves, tras la Dana, la cifra se situaba en 164,2 hectómetros cúbicos. Málaga ya había sufrido otra Dana importante a finales de octubre que había incrementado los niveles de agua.

No obstante, los pantanos no están llenos. A excepción del embalse de la Concepción y el de Casasola, los demás no alcanzan el 50% de su capacidad total.

Los siete embalses que hay en la provincia están, de media, al 27,79% de ocupación en estos momentos, según los datos actualizados de la red Hidrosur.

El cambio más significativo se encuentra en La Viñuela, un pantano prácticamente muerto que ha conseguido recuperar parte de su capacidad. Es el más grande de la provincia con 164 hectómetros cúbicos, y el año pasado por estas fechas se encontraba al 12%.

Ahora, tras las últimas lluvias, se encuentra al 21,41%, un gran hito ya que no superaba el 20% de su capacidad desde finales de 2021. En una semana ha ganado más de 10 hectómetros.

El embalse de Guadalteba, el segundo más grande de la provincia con 153 hectómetros cúbicos, se encuentra al 18,92%. El de Guadalhorce, en tercer lugar, está al 15% de su capacidad total. En la misma zona está el Conde del Guadalhorce, que está al 43,71%.

En Marbella, la presa de La Concepción ha conseguido alcanzar el 62,44% de su capacidad. En Málaga capital, el embalse del Limonero se encuentra al 29,59%.

El embalse que más lleno está actualmente (70%) es el de Casasola, si bien es cierto que es el de menor capacidad (22,34 hectómetros cúbicos). Se ubica en Almogía, una de las zonas más afectadas por las lluvias.

Embalses andaluces

En toda Andalucía, los embalses han sumado 63 hectómetros cúbicos de agua en la última semana, lo que lleva la reserva hídrica a los 3811 hm3, que representan el 34,3% de su capacidad.

En el cómputo total, la reserva de agua en Andalucía sigue por encima de la del año pasado por estas mismas fechas, cuando estaba al 19,1% y 2.125 hm3. Así, los embalses andaluces contabilizan actualmente 1.668 hectómetros cúbicos más con respecto a los 2143 hm3 con los que empezó 2024.