Casi 800 incidencias por la DANA en Málaga: barrios inundados, rescates improvisados y tornados

Málaga estaba avisada de lo que podía ocurrir a lo largo del miércoles, pero nadie podía llegar a imaginar todo lo que iba a llegar a pasar. Calles cortadas, centros comerciales inundados e incluso tornados son algunas de las imágenes que ha dejado el paso de la DANA este miércoles en la provincia.

El paso de la DANA ha dejado en Málaga un total de 757 incidencias. Esto supone que en la provincia se hayan registrado la mayoría de los incidentes a nivel andaluz, ya que en la comunidad autónoma se han notificado 919.

El día comenzaba tranquilo, tras una noche en la que no se habían producido grandes incidencias. Todo comenzó en torno a las 10.00 horas. El cielo se oscureció y el agua empezó a caer sin parar en diferentes puntos de la provincia.

En concreto, en la Alta Axarquía y en el Valle del Guadalhorce, de manera paralela, empezaron a apretar las fuertes precipitaciones. Y sobre las 12.00 horas llegaron a la capital, donde todo se descontroló.

El centro de la capital se inundó, dejando intransitable toda la avenida de Andalucía y la Carretera de Cádiz, ya que llegaron a caer casi 70 litros por metro cuadrado, provocando anegaciones y bolsas de agua en numerosas calles de la ciudad.

Las primeras imágenes comenzaron a llegar y en ellas se veían calles totalmente anegadas con contenedores flotando y coches cada vez más sumergidos. Aunque nadie olvidará a 'Héroe' de Sostoa. Un hombre que salvó a una señora que se había quedado atrapada en estado de shock frente a la gasolinera Alaska en medio del agua.

Continuando en la capital y con los rescates, cabe recordar que efectivos de Policía Local, Bomberos y servicios operativos del distrito Este de Málaga consiguieron rescatar con vida a 41 caballos y 39 perros que se encontraban en peligro en el Club Hípico de Málaga, que sufrió importantes anegaciones tras el desbordamiento de un arroyo.

Al mismo tiempo que se desalojaba El Corte Inglés y el Vialia porque el agua había entrado a las instalaciones y los bomberos rescataban a un hombre y su hija que habían quedado atrapados en su coche ante la llegada de las intensas lluvias en Casabermeja.

No hay que olvidar la tromba marina que se vio desde Marbella. No es la primera que se deja ver en la provincia de Málaga. Son habituales en este tipo de temporales. Afortunadamente al quedarse en el mar y no tocar tierra, no ha provocado daños.

Además, este no fue el único fenómeno que se produjo, ya que un tornado arrasó con la estructura de una gasolinera de la Cala de Mijas. No hubo daños personales.

Tal fue la cantidad de agua cayó que los ríos se desbordaron. Una de las peores situaciones se vivió en Benamargosa, donde el río que lleva el nombre de la localidad se desbordó e inundó el pueblo, sin causar daños personales.

A quien sí que causó más de un problema fue a los viajeros que iban a coger un vuelo desde el Aeropuerto de Málaga. Las inclemencias meteorológicas provocaron que Aena tuviera que cancelar 15 vuelos y desviar cinco.

Atrás queda una jornada pasada por agua en la que las imágenes parecían sacada de una película, pero la prevención y el autoconfinamiento de los malagueños hizo de esta jornada un día que pasará a la historia y que será difícil de olvidar.