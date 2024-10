La vuelta a la normalidad en Álora y Cártama tras las lluvias: trabajan para limpiar carreteras y reestablecer el agua potable

La estampa que se está viviendo este miércoles en las calles y casas de Álora y Cártama era inimaginable hace tan solo 48 horas. Sin agua potable en los hogares, caminos totalmente bloqueados y personas aisladas en sus viviendas en áreas próximas al río Guadalhorce. Ese es el caos al que llevan toda la mañana enfrentándose los vecinos de ambas localidades, donde los ayuntamientos ya están trabajando para poder volver a la normalidad cuanto antes.

“Paciencia y comprensión” es lo que el alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha pedido a todos sus vecinos. Desde ayer, está a disposición de la población el polideportivo municipal para atender a todas las personas afectadas por las fuertes lluvias.

Actualmente, en esta localidad, según ha informado el regidor a través de un vídeo publicado en redes sociales, los vecinos no tienen agua potable en sus casas debido a las intensas lluvias de la DANA provocaron serios daños en la red y en los pozos.

En este sentido, ha señalado que "los pozos han quedado prácticamente impracticables, los cuadros eléctricos y las bombas enterradas en barro" y ha señalado que desde el Consistorio se está intentando restablecer el servicio del agua en la zona de El Chorro.

Cabe recordar que Álora, junto con Cártama y otras localidades del Valle del Guadalhorce, son las que más han sufrido desde el pasado lunes por la noche y durante la mañana de este pasado martes, las consecuencias de las fuertes lluvias caídas en el marco de una DANA que afectar al levante y al sur peninsular.

En este punto, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha señalado que para poder llegar a la normalidad están trabajando “intensamente” en las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de la DANA que llegaron a dejar aisladas a personas en viviendas en áreas próximas al río Guadalhorce.

Los trabajos se concentran en la carretera A-7057 para poder restituir su tráfico y conectar el núcleo de población de la Estación de Cártama y la capital malagueña después de que ésta haya quedado impracticable como consecuencia de las fuertes lluvias.

Otro de los trabajos prioritarios para el Consistorio cartameño es valorar los daños en caminos rurales “que han sido muchos”, según ha asegurado a Europa Press. Asimismo, ha remarcado que no se han lamentado daños personales, pero han tenido que rescatar hasta 12 personas y un caballo que quedaron atrapados cerca del río Guadalhorce.

"Tenemos todavía que realizar tareas de limpieza, sobre todo en Doña Ana. Vamos a centrarnos en intentar restablecer el servicio allí porque el agua llegó a más de un metro de altura en las viviendas", ha explicado Gallardo.

Además, ha señalado que "en calle Pizarra estuvimos anoche hasta la una de la mañana trabajando, limpiando para el acceso al colegio Pablo Neruda, y también el acceso por debajo de las vías del tren a la estación de ferrocarril", ha dicho.

Por otro lado, ha lamentado que vienen sufriendo "inundación tras inundación" y que "no le ponen solución porque los ríos no se limpian, porque no se hacen actuaciones de protección de los cauces de los ríos por parte de la Junta de Andalucía".

"Y es reiterativo, porque no es la primera vez que ocurre aquí", ha apuntado Gallardo, que asegura haber asistido a cuatro situaciones de inundaciones en Cártama desde 2011.