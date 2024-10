Lucy, la madre rescatada de su casa anegada con sus cuatro niños en Álora: "He perdido todo, no me queda nada"

Lucy coge la llamada de este periódico desde la casa de un buen amigo que le ha dado cobijo a ella y su familia después de que el desbordamiento del río Guadalhorce destrozara su vivienda. Tiene cuatro hijos. La más pequeña tiene dos añitos y la mayor, siete. "Esto ha sido una pesadilla, no sé ni lo que me quedda", dice la mujer entre lágrimas.

La provincia de Málaga ha sido la más afectada de toda Andalucía por el paso de la Dana en las últimas horas. En concreto, Álora ha sido una de las localidades más dañadas por la tromba de agua. De acuerdo con el registro de la estación de AEMET la localidad del Valle del Guadalhorce ha recibido una descarga acumulada de hasta 172,4 litros por metro cuadrado desde las 00:00 horas hasta la 14:00 horas de este martes.

Da constancia de ello esta vecina aloreña que tuvo que ser rescatada con toda su familia. Lucy estaba tomándose un café con su vecina este martes por la mañana cuando otro residente de la zona avisó a ambas de que "el río se había desbordado", que tenían que salir de allí.

La entrada de la vivienda.

"Cogí a los cuatro niños, me metí corriendo en el coche para irme de allí. Dejé la puerta abierta, mis niños iban en pañales y calzoncillos... Acabamos en la casa de una vecina, todos en la segunda planta, esperando a que vinieran los buzos y helicópteros para que vinieran a rescatarnos", declara la mujer.

Algunas personas le han hecho llegar imágenes de cómo ha quedado su casa y esta está arrasada totalmente por el agua. "La casa no me preocupa, pero sí que mis niños han perdido mochilas del cole, ropa, zapatos, no tengo nada para ellos. Tampoco sábanas, mantas... Lo demás, lograré limpiarlo, pero necesito ayuda para todo ello", dice.

Su casa está muy cerca del río, en la zona de los Arenales. No la dejan volver a su casa, al menos, hasta el jueves o el viernes, ante el riesgo de que se pueda producir otra riada cuando termine de bajar el agua que se ha recogido en las últimas horas. "Nos toca empezar de cero", lamenta.

Imagen de un rescate en Álora. EFE

Era peón de obra, pero no tiene ningún contrato, por lo que no tiene derecho a cobrar el desempleo. Su situación es francamente complicada. Necesitan mochilas y material escolar, así como mantas, sábanas, colchones y ropa y zapatos para sus pequeños. Además, las tallas zapatos de sus hijos son 35,32, 25 y 24. Y de ropa tienen las tallas siete, dos, seis (el único varón) y cuatro años.

"Ellos han sido muy fuertes, lo que han vivido mis niños ha sido una pesadilla", dice la mujer, que también hace hincapié en que su vecina se ha visto afectada por la DANA junto a su marido y sus dos hijas --salen en la foto que ilustra la noticia--. "A mí y a dos de mis hijos nos recogieron en helicóptero y tuve que dejar atrás a mis otros dos niños, que fueron rescatados por los buzos junto a mi vecina y su familia", relata entre lágrimas.

El alcalde de Álora, Francisco Martínez ha asegurado que va a pedir la zona catastrófica. No cuentan con agua potable en estos momentos, lo que dificulta muchísimo la limpieza de caminos y acceso a viviendas. El aviso amarillo sigue activo en este municipio, al igual que otros puntos del Guadalhorce y de la Costa del Sol.