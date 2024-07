Este es el perfil de los 6 moteros que han muerto en accidentes en Málaga en solo seis meses

A todo el que circula con un ciclomotor o motocicleta se le hace un nudo en el estómago cuando lee en los medios de comunicación que ha muerto un motorista en un accidente de tráfico. El pensamiento es siempre el mismo: dolor por la víctima y temor porque cualquier día le puede tocar a uno. De hecho, el último fallecido ha sido un guardia civil este pasado fin de semana en Rincón de la Victoria al chocar contra un turismo.

El primer semestre del año ha sido desastroso en la provincia de Málaga. Ha habido seis accidentes de tráfico con motos implicadas y seis muertos. No ha habido ni siquiera la posibilidad de resultar herido y recuperarse.

La edad media de los fallecidos es de apenas 39 años y, según indican desde la Guardia Civil de Tráfico, tres han muerto por chocar contra un obstáculo en la calzada, dos por impactar con otro vehículo en marcha y uno por salirse de la vía. Tres accidentes han sido en la autovía, dos en carreteras convencionales con una única calzada y uno en una carretera convencional de doble calzada.

¿Por qué se han producido esos accidentes? Lo más llamativo es que la principal causa, según Tráfico, es la "conducción distraída", es decir, no estar atento a la carretera, algo que suele pasar en los conductores con cierta experiencia y que se relajan absortos en sus pensamientos. En dos de los accidentes mortales ha habido además una velocidad inadecuada -los motoristas deben saber que por ir en una moto no hay por qué ir a todo trapo-, en otro no se mantuvo la distancia de seguridad y en otro el conductor había bebido alcohol.

Hay preocupación en la Guardia Civil y en la DGT porque solo en el primer semestre han muerto 15 personas en accidentes de tráfico en Málaga, de los cuales 6 han sido motociclistas.

Las normas están más que claras y cualquiera puede ir a una autoescuela y comprar el manual para circular con una motocicleta si se le han olvidado. No obstante, la Guardia Civil de Tráfico está realizando una campaña informativa entre los moteros para concienciar de los peligros y la necesidad del cumplimiento de las reglas. Van a repartir 10.000 trípticos a lo largo de todo el verano.

Este es el decálogo de recomendaciones que hace la DGT a la hora de circular con una motocicleta: