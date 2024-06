Encuentran en Gandía el cadáver de Ester, la mujer a la que vio por última vez viva 'Dinamita Montilla'

La Policía Nacional ha hallado sin vida a Ester Estepa, la mujer sevillana de 42 años que fue vista con vida por última vez en Gandía (Valencia), en agosto de 2023. Su cadáver se ha localizado en una zona de cañar en esta misma localidad. Cabe recordar que la persona que vio por última vez a la mujer fue José Jurado Montilla, 'Dinamita Montilla', que el pasado mes de mayo fue detenido en Badajoz por la presunta comisión del asesinato de David, un joven de 21 años en los Montes de Málaga.

Según ha adelantado Levante-EMV, el cuerpo ha sido encontrado tras un intenso rastreo por parte de la Policía Nacional en un lugar inhóspito, en una mediana intransitable entre la carretera de la playa de Gandía y la N-332, oculto bajo un denso cañar.



Al parecer, según cuenta el diario, unos senderistas hallaron un cráneo en la zona en febrero y durante los últimos meses se ha procedido a una ardua investigación para identificarlo. A principios de mes lograron saber que este pertenecía a Ester y una jueza solicitó que se buscara en la zona. Esta misma semana aparecía el resto del cuerpo.

Asesino en serie

Ahora todos los focos están puestos en José Jurado, 'Dinamita Montilla', quien según la familia de Ester fue el último en verla con vida. De hecho, la familia hizo pública una fotografía donde se ve a la desaparecida con este individuo al que le constan cuatro asesinatos por los que fue condenado en los años 80.

Entre 1985 y 1987, 'Dinamita Montilla' mató a cuatro personas. La Guardia Civil detuvo a José Jurado el 4 de mayo de 1987 en Álora. Estaba investigado por la muerte de dos turistas que estaban de acampada junto a El Chorro, como se conoce en Málaga al Paraje Natural Desfiladero de Los Gaitanes por su cercanía al pantano. Los cadáveres presentaban disparos y heridas de arma blanca. La circunstancia de estos asesinatos es muy similar a la de David: todos ocurrieron en zonas poco concurridas y con armas de fuego de por medio.

Dos años antes, en noviembre de 1985, había acabado con la vida de Francisco González, un vecino de Puerto de la Torre de 57 años. En una entrevista tras salir de la cárcel con Diario Sur, el hombre explicaba que unos zorros habían matado a siete de las gallinas que tenían en el corral, así que acudió a darles "matarile". Buscándolos, acabó en Llano Persona, un paraje de Almogía, y se vio sorprendido por la lluvia. Así que se refugió en una loma que creía abandonada. Se quedó dormido sobre unos sacos de algarrobas, casualmente, lo que buscaba David antes de morir. A las siete de la mañana, siempre según su versión, aparecía el dueño de la loma apuntándole con una escopeta.

"Son momentos de nervios. Me agaché, cogí la escopeta con la mano derecha, la dirigí hacia él, sin apuntar, y disparé", decía el arrestado ante el rotativo hace once años. El cuerpo de Antonio apareció con un disparo y tapado con sacos. Es el único de los cuatro crímenes que confesó. Dice que el resto no los llevó a cabo él, pese a que los ha pagado. También niega haber acabado con la vida de David.

El otro homicidio por el que fue condenado en los años 80 fue el de Antonio Paniagua, de 46 años. Lo mató en Campanillas y el cadáver del hombre, que era exchófer de Juanito Valderrama, era encontrado semicarbonizado en una vivienda en mitad del campo. Era marzo de 1987.

David y Ester

Aunque siempre va por delante la presunción de inocencia, a esas cuatro víctimas de ese asesino en serie podrían sumarse al menos dos más por las que está siendo investigado: David y Ester.

David tenía 21 años y su cadáver fue hallado sin vida el 30 de agosto de 2022 en los Montes de Málaga. El joven estaba recogiendo algarrobas en unos terrenos que su familia tenía en la zona de Los Ciegos. Así se ganaba un ingreso extra para pagarse sus estudios. Era un brillantísimo estudiante y cursaba el grado de Ingeniería Informática. Su cuerpo apareció tendido en el suelo y con dos heridas de bala, una en el cuello y otra en la cabeza.

Según explicaron los investigadores, el chaval tuvo la mala suerte de encontrarse con 'Dinamita Montilla' aquella tarde. Su aspecto no le dio buena espina. Así se lo hizo constar el joven, a través de WhatsApp, a su padre y a un grupo de amigos. Les contó que se había topado con "un señor mayor" con "muy mala pinta" y una escopeta en la mano. Sin saberlo, con esos mensajes previos a su muerte estaba ayudando a los investigadores que dos años después resolverían su asesinato.

El hombre disparó presuntamente a David por la espalda y "lo remató" cuando ya estaba en el suelo, según informaron desde el TSJA. El primer impacto, de cartuchería de postas; y el segundo, “a bocajarro”, con munición de perdigones. A unos cien metros del cadáver, junto a un gran árbol, la inspección ocular de la Policía Científica reveló indicios de una posible pelea.

Así, en esta observación de la escena del crimen se localizaron más de 60 muestras, aunque la que resultó clave para esclarecer los hechos fue la pestaña de la cremallera de la mochila de David. En ella encontraron una mezcla de los perfiles genéticos de dos personas. Una era de David, propietario de la mochila, y la otra de un desconocido que no figuraba en la base de datos.

Conocido este detalle, trataron de individualizar con mucho cuidado ambos perfiles a través de una amplificación de la muestra atendiendo al cromosoma Y. Una trabajadora del laboratorio de ADN de la Policía Nacional en Granada se tomó, explicaron los investigadores, el caso "a lo personal" y se encabezonó en resolverlo.

Aquella insistencia les llevó a un nombre que no era, precisamente, el del arrestado por la muerte de David, pero sí el de un familiar de la rama paterna, es decir, la del apellido Jurado. El ADN del presunto asesino no estaba en la base de datos policial pese a haber pasado casi treinta años en la cárcel, supuestamente porque él se negó a que se le tomara en el momento de la detención, aunque puede haber otros motivos, contaron fuentes policiales.

Así se comenzó a diseñar un árbol genealógico a partir del perfil genético obtenido en la cremallera. Gracias a los datos del Registro Civil y las partidas de bautismo del Obispado, los agentes se remontaron hasta 1871 y comenzaron a tirar del hilo hasta dar con un firme sospechoso. Pasando por su tatarabuelo, abuelo y padre, finalmente, llegaron a José Jurado, aunque no fue fácil. En un momento de su vida, este cambió su nombre, lo que dificultó aún más el 'buceo' de los investigadores por los diversos documentos.

El jueves, 16 de mayo, 'Dinamita Montilla' era detenido en el bar Benito de Valdebótoa, una pequeña y tranquila localidad extremeña que se revolucionó durante unos días al conocer la noticia. 'El Titi' no tenía domicilio conocido y viajaba por España con una mochila, se define como "un aventurero". Documentaba sus viajes por la geografía española en su cuenta de TikTok, la red social de moda entre los jóvenes, donde, a sus 62 años, era muy activo y acumulaba más de 3.000 seguidores.

Después de su paso por el norte de España y Madrid, marchó a Extremadura, como bien se puede consultar en su cuenta. El detenido subió un tiktok minutos antes de su detención dentro del bar, a apenas unos kilómetros de la frontera con Portugal. Ante el riesgo de que saliera del país, los agentes, que llevaban días persiguiéndolo, le arrestaron. Desde entonces, el hombre se encuentra en prisión provisional, aunque ahora también tendrá abierta una causa en relación con la muerte de Ester.