Alpandeire, el único pueblo de Málaga donde Alvise y su partido Se Acabó La Fiesta no recibieron ni un voto

Málaga ha sido el segundo territorio nacional en el que más se ha votado a Luis Pérez Fernández, nombre real del derechista Alvise Pérez. De los casi 800.000 votos que ha logrado en toda España, ha recibido un total de 38.918 de la provincia de Málaga, el equivalente al 7,43% de las papeletas. Solo la supera la Ciudad Autónoma de Ceuta con 1.544 votos que representan un 7,80% de los sufragios, siendo este el mayor porcentaje a nivel nacional de Se Acabó La Fiesta, que ha logrado obtener tres eurodiputados (Alvise Pérez, Diego Solier y Nora Junco).

Sin embargo, no en toda la provincia de Málaga la candidatura de Alvise Pérez ha irrumpido con tanta fuerza. Aunque ha recibido votos de una amplia mayoría de municipios malagueños, se le ha resistido uno: Alpandeire. Esta población malagueña que no alcanza los 300 vecinos ha sido la única en romper la tendencia a favor de Alvise en la provincia y el sevillano no ha logrado ni una papeleta en las urnas de sus colegios electorales.

En Alpandeire, el partido con más éxito fue el Partido Popular, que sumó 20,29 puntos respecto a las anteriores elecciones alcanzando un 35,29%. La segunda formación fue el PSOE (30,58%) y la tercera, VOX, con el 10,58% (+3,92% respecto a los anteriores comicios). En cuarto lugar, Podemos (8,23%), que superó a Sumar que se conformó con un quinto puesto (4,70%).

Otros municipios en los que la propuesta de Alvise no terminó de calar fueron Cuevas del Becerro (1,10%), con apenas ocho votos; Canillas de Albaida (1,15%), con tres; Serrato (1,61%), con cuatro; y El Burgo (1,92%), con trece.

Lo contrario

Durante la campaña, el líder de Se Acabó La Fiesta visitó Málaga capital. El político 'quedó' con sus fieles en la plaza de la Constitución para que estos pudieran recoger su papeleta del partido en mano y así asegurarse de que podrían votarlo, ante el temor de que sus papeletas no llegaran a los colegios.

No hubo escenarios ni un amplio equipo organizativo ni de seguridad. Alvise se encontró con sus seguidores a pie de calle, igual que hacen los tiktokers o youtubers en las quedadas que hacen con sus followers. La convocatoria generó una larga cola que llegó hasta la mitad de la famosa calle Larios. La estampa hacía presagiar un buen resultado en la capital de la Costa del Sol para la formación del sevillano en estos comicios.

Sin embargo, en Málaga capital, Alvise solo ha logrado el 7,14% del total de los votos, con 14.527 sufragios que le sirvieron para consolidarse como la cuarta fuerza por detrás del PP, PSOE y VOX y superar así a Sumar, que obtuvo 10.317 votos (5,07%).

Algo más altos fueron los porcentajes de votos que logró Se Acabó La Fiesta en otros municipios de la provincia de Málaga, siempre teniendo en cuenta su población. En Ojén fue donde consiguieron su mejor porcentaje de votos en toda la provincia, con el 12,05% (122 votos), situándose como tercera fuerza por encima de VOX, partido al que sacaron apenas una distancia del 0,3%.

En Cártama, los de Alvise lograron 850 votos, obteniendo el segundo mayor porcentaje de sufragio de toda la provincia (11,40%). Los cartameños hicieron que Alvise escalara hasta el cuarto lugar, situándose por encima de Sumar y a apenas un punto de empatar con VOX, que quedó tercero tras el PSOE y el Partido Popular. El PP logró una amplia victoria sumando casi veinte puntos más que en los anteriores comicios (+19,25%).

El tercer pueblo malagueño que más votó a Alvise fue Alhaurín el Grande (10,93% con 672 votos), muy seguido de un gran núcleo de población como Mijas, donde el sevillano obtuvo 2.040 sufragios (10,57%), mismo porcentaje que Cómpeta, donde esta nueva formación logró 70 votos.

En el listado de pueblos de la provincia de Málaga con más porcentaje de votos a Alvise también figuran Algarrobo (10,45%), Júzcar (10,28%) o Benahavís (10,08%).

¿Quién es Alvise?

Luis Pérez Fernandez tiene 34 años, es sevillano y estudió Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Desde muy joven ha estado moviéndose por la política española. De inicio, como voluntario en el partido que en su día liderara Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Luego se convirtió en el delegado internacional de las filas de Liberal Youth, de Leeds.

Sin embargo, empezó a ser más conocido en 2017, cuando se afilió a Ciudadanos. En este partido, ya prácticamente desaparecido, logró hacerse con el puesto de jefe de gabinete del grupo parlamentario naranja en las Cortes Valencianas, con Toni Cantó.

Ya en 2019, se desvinculó de los naranjas y empezó a moverse a través de las redes sociales de manera independiente como 'analista y consultor político' difundiendo su ideología a través de canales como Telegram, donde acumula más de 500.000 suscriptores.

Es por ello por lo que según el CIS, un 26,6% de los jóvenes que no pudieron votar en las pasadas elecciones generales de 2023 han decidido estrenarse en unos comicios votando a este creador de contenido, que no tenía un programa electoral ni ha aparecido en ningún debate televisivo.

Si bien, ha ofrecido algunas entrevistas donde se podía vislumbrar cuáles eran sus planes si llegaba al poder. De inicio, entre los pilares fundamentales de su política estaban acabar con la corrupción, hacer que España salga de la Unión Europea o proteger la libertad de expresión en redes sociales.

Este último apunte es importante, pues Alvise ha tenido varias controversias en el marco del ámbito judicial, todas ellas relacionadas, principalmente, con la difusión de fake news a través de sus redes sociales.

Entre ellas, aseguró que Manuela Carmena hizo uso de un respirador en su propia casa durante la pandemia y el colapso de la Sanidad. La propia Manuela Carmena le respondió en su día: “Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esa calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza”. El juez le obligó a pagar 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid y borrar el tuit.

Aunque ha tenido también controversias con Salvador Illa o Ana Pastor, otro caso que resultó muy popular tiene relación con el exministro Ávalos, del que publicó unas fotografías sacadas sin su consentimiento en el jardín de su casa. Aunque la jueza determinó que Alvise debía entregar 60.000 euros al político, en un auto fechado el pasado 22 de septiembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid decidió anular la sentencia al considerar el que se habían cometido errores en las notificaciones al demandado desde el juzgado de primera instancia, por lo que todo quedó a la espera de un nuevo juicio.