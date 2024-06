Una inteligencia artificial accesible para "disparar la innovación", pero en plataformas y con ética

¿Qué avances ha habido en la inteligencia artificial en los últimos meses? ¿Es mejor usar una plataforma o soluciones individuales? ¿Están las empresas realmente concienciadas de la necesidad de utilizar la IA para ser más eficientes? ¿Hay un punto de no retorno en la digitalización? Todas estas preguntas se pusieron sobre la mesa en el Encuentro Empresarial organizado por EL ESPAÑOL de Málaga y Sogeti al que acudieron más de medio centenar de directivos de empresas, startups e instituciones ligadas al sector tecnológico.

Albert Tort, CTO de Sogeti Spain, y Guillermo Gómez, Cloud Solution Architecture Director en Microsoft, fueron los ponentes invitados para resolver estas dudas dentro de la jornada 'Cómo optimizar el uso de datos e IA a través de plataformas Cloud' organizada en la sede de Cervezas Victoria.

¿Plataforma o soluciones independientes?

Los dos expertos coincidieron en señalar que lo ideal es usar una plataforma que agrupe todos los servicios porque resulta más eficiente y seguro. "Las aplicaciones que hacemos cubren analítica, inteligencia artificial y automatización, y no podemos hacerlas reinventando la rueda, sino reutilizando los servicios que nos encontramos en plataformas, en este caso Azure", señaló Tort.

El CTO de Sogeti Spain subrayó que "hay que converger en plataformas, no se puede tener cada producto con una base distinta: así obtendremos el máximo potencial. Y, a partir de ahí, toda la creatividad que nos podamos imaginar a la hora de combinar y de construir soluciones con la seguridad, con la privacidad y con el entorno que nos ofrecen las plataformas como Azure".

Azure es la plataforma de Microsoft y uno de sus expertos es Guillermo Gómez, quien explicó que "la IA en un año y medio nos ha cambiado la vida a todos. En Microsoft, lo que estamos haciendo ahora es asegurar que no solo tenemos unos productos que dan las capacidades que permite la inteligencia artificial, sino que a la hora de adoptarlos se haga de una manera responsable, sostenible y segura".

En este sentido, Gómez resaltó que "en todos nuestros productos estamos integrando inteligencia artificial dentro", haciendo especial énfasis en el Copilot. "Y estamos asegurando que no haya barreras entre nuestros productos, que todo esté en una misma plataforma y se pueda usar de forma sencilla", añadió.

Democratización de la IA

Uno de los aspectos positivos del uso de la inteligencia artificial es que, a escala empresarial o individual, es accesible a todo el mundo.

"Nosotros siempre decimos que la IA tiene que ser accesible para todo el mundo. Si dentro de una empresa todo el mundo tiene acceso, la innovación se dispara porque ya no tienes que ser un técnico para crear una solución o para moverte más rápido. Cualquier persona con creatividad puede crear soluciones que antes no eran posibles sin una persona técnica al lado que te guiara", afirmó el Cloud Solution Architecture Director en Microsoft.

En esa línea también estaba Albert Tort, quien destacó que "una empresa puede acceder de la misma forma a un servicio ya desarrollado y acotado a su dimensionamiento y al uso que le dé con un pago por uso. Creo que, para innovar y buscar soluciones de valor, una de las grandes claves es la integración, seguida de la seguridad, la privacidad y la creatividad".

No obstante, el CTO de Sogeti Spain sí consideró necesario que haya una "especialización" a la hora de utilizar la IA y sus plataformas "porque hay toda una capa por encima a nivel de gestión ética de lo que hacemos, de responsabilidad; y también riesgos que están ahí. La plataforma es la base, nos permite no quedarnos atrás, pero hay una profesionalidad requerida".

IA en empresas

¿Están usando las empresas malagueñas y españolas la IA? Tort cree que, tras la explosión de artículos relacionados con esta materia, "ahora se ha bajado a la realidad", pero una realidad "práctica" en la que, lejos de los fuegos artificiales del principio, las empresas están viendo hasta qué punto la IA puede solucionarles problemas cotidianos en su día a día como organización.

"Estamos ante una evolución muy potente, de esas que han venido para quedarse. Pero es cierto también que debemos transitar esta curva, la curva de la gran expectación, y después ir bajando y empezar a experimentar. Podemos llegar incluso a un punto de pesimismo si nos pensamos que esto nos va a resolver todo, pero tenemos que llegar al punto práctico, al punto en el que realmente haciendo unos buenos prompts, unas buenas preguntas para llegar a tener soluciones efectivas", desgranó Tort.

Punto de no retorno

Recordamos aquella mítica escena del punto de no retorno de Regreso al Futuro, aquel a partir del cual ya estaba todo perdido. ¿Se podría aplicar a aquellas empresas que no se estén subiendo al carro de la digitalización?

Guillermo Gómez detalló que "cuando llega una tecnología disruptiva, hay cambios, hay que estar muy atentos a lo que está haciendo la competencia. Con la IA todo el mundo va a tener esta innovación en sus manos y es importante ver cómo van a impactar en tu negocio las decisiones tecnológicas que tomas o dejas de tomar. La tecnología está ahí, pero tienes que ver qué está pasando en tu mercado".

Tort, por su parte, afirmó que "la normalidad es modernizar, soportar el negocio y eso implica que nunca llegaremos a ese punto final, sino que es un camino a recorrer continuamente y suerte que es así, porque nos mantiene vivos en todos los sentidos. Hay que digitalizar, modernizarse y conseguir que nadie se quede atrás. Es importante correr esta carrera de fondo, pero sin los ojos vendados, sabiendo los retos y la diversidad que hay al usar los modelos porque puede haber respuestas y reacciones diversas".

Ambos coincidieron en que, por ahora, no hay punto de no retorno, es decir, la tecnología está ahí y es cuestión de concienciarse y utilizarla. Pero tampoco se puede pensar que con la IA ya está todo resuelto. "La IA te puede ayudar en un 75% del trabajo, pero no es darle al botón, cojo esto automáticamente que me sale y lo uso; sino que es ver lo que me sale, entenderlo, editarlo y transformarlo como quiera para finalizar", expuso Gómez.

Gestión de riesgos

Entre las preguntas de los asistentes, una de ellas se refirió a la gestión de los riesgos. Gómez precisó que tiene que haber una "responsabilidad compartida a todos los niveles, porque nosotros como plataforma nos encargamos de una parte y la empresa o el usuario como cliente, de otra".

A lo largo de más de una hora surgieron otros temas en el debate como el control de costes o el uso de tecnologías que puede ver al completo en el vídeo del encuentro publicado en la cuenta de Youtube de EL ESPAÑOL de Málaga.