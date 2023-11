Málaga lucha ahora por ser Capital Europea de la Juventud: el alcalde lo defenderá en Bruselas

El varapalo de no celebrar la Expo de 2027 fue gordo para Málaga, pero eso no quiere decir que la ciudad no siga peleando por ser sede de todo tipo de eventos a escala internacional. Lo vamos a ver este mismo mes con la celebración de la final de la Copa Davis de tenis en el Martín Carpena. El nuevo reto es ser Capitalidad Europea de la Juventud 2026 y Málaga está entre las finalistas junto a Sarajevo (Bosnia Herzegovina), Tromso (Noruega), Esmirna (Turquía), y Vila do Conde (Portugal).

La capital fue elegida entre esas cinco ciudades europeas que optan a esta Capitalidad el pasado mes de marzo y ha llegado el momento de la verdad. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viaja este lunes a Bruselas y mañana defenderá allí la candidatura de la ciudad ante el jurado del European Youth Forum (EYF). De ser elegida, Málaga sería la primera ciudad española en ser Capital Europea de la Juventud.

En este caso no habrá que esperar tanto a conocer el veredicto como ocurrió con la Expo. La ciudad elegida se conocerá el 27 de noviembre en un acto en Lublin (Polonia), que es la actual Capital Europea de la Juventud. En 2024 será en Gante (Bélgica), en 2025 en Leópolis (Ucrania) -aunque en este último caso habrá que ver cómo está el país- y Málaga aspira a ser la sede de 2026.

El EYF concede el título de Capital Europea de la Juventud a aquellos municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y a la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de gobierno.

Según explican desde el Ayuntamiento de Málaga, la candidatura cuenta también con la implicación activa de las asociaciones juveniles European Youth Parliament - Spain, Bringing European Together Asociation (BETA – España), Intercambia y Fundación Cánovas, así como con el apoyo de instituciones como INJUVE, IAJ, Diputación Provincial de Málaga y los Consejos de la Juventud, entre otros agentes juveniles públicos y privados.

La estrategia de De la Torre para convencer al jurado va a ser transmitir que Málaga es "una ciudad que representa los valores de la juventud: sostenibilidad en la era urbana, innovación, participación, solidaridad y apertura al mundo"; que "Málaga quiere y necesita poner a la juventud en el centro de todas las transformaciones urbanas, sociales y tecnológicas de la ciudad"; y que "la candidatura ayudará a acercar Europa a Málaga, y también traer a Europa lo que hace a Málaga única, de forma que todo el mundo puede ser malagueña o malagueño".

La propuesta malagueña, dicen desde el Ayuntamiento, "aspira a ser un referente de las políticas para la juventud en la era urbana, dando protagonismo a la participación activa de los jóvenes de modo individual o a través de asociaciones. Junto a ello, quiere aprovechar su condición de nexo de unión entre Europa y el norte de África para ayudar al empoderamiento de las iniciativas juveniles".

El día 27 de noviembre saldremos de dudas y las otra cuatro ciudades competidoras también irán con todo. Serbia le arrebató la Expo 2027 a Málaga por apenas un puñado de votos y la ciudad confía en ser en esta ocasión la opción ganadora.

