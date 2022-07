Juanma Moreno insta a los alcaldes del PP a trabajar ya de cara a las elecciones de mayo de 2023

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado esta mañana la importancia de las elecciones municipales previstas para mayo de 2023 instando tanto a los alcaldes como a los candidatos “a trabajar ya” con la idea de que desde el Gobierno andaluz se pueden ir desarrollando las reformas que necesita Andalucía pero que también necesitan “la participación y complicidad de los gobiernos locales”.

“Necesitamos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que sintonicen con las reformas que estamos poniendo en marcha, porque de nada sirve tomar medidas desde el Gobierno andaluz muy potentes para que después un ayuntamiento donde gobierne el partido socialista o la izquierda suba las tasas e impuestos a sus vecinos”, remarcó.

En la clausura de la Escuela de Verano del PP de Málaga, en la que participó también el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, Moreno insistió en que el Gobierno andaluz “seguirá la guerra contra la burocracia, que tantas inversiones está apagando y ahogando”, y que esa contienda “se ganará si los ayuntamientos también hacen un esfuerzo para simplificar sus trámites y hacer la vida más fácil a los ciudadanos”, por lo que insistió en la necesidad de “tener alcaldes y alcaldesas del Partido Popular tras las elecciones del próximo mes de mayo”.

Una imagen en la Escuela de Verano. PP

El presidente de la Junta explicó igualmente que su Gobierno ya trabaja a pleno rendimiento y que está “para hacer frente al futuro más inmediato”, y auguró “desgraciadamente” que habrá una desaceleración económica al tiempo que lamento la inflación de dos dígitos, que definió como “el gran enemigo del progreso y el bienestar de Andalucía.

Remarcó que “hará todo lo posible” contra ella desde el Ejecutivo regional pero que “quien tiene los instrumentos y la capacidad es el presidente Sánchez”. En este sentido, pidió al presidente que “tome decisiones para revertir la situación”, al tiempo que le recordó que la prioridad han de ser las familias.

“No es el nudo de la corbata la solución porque lo que realmente aprieta a as familias es el nudo que se hace en el estómago cuando uno ve en casa a su hijo e hija en paro y cuando uno tiene más de 50 años y ya no encuentra ninguna oportunidad laboral, ese es el verdadero nudo que tienen las familias andaluzas y españolas”.

Moreno también pidió a Sánchez “coherencia”, porque “no se puede hacer una cosa y hacer evidentemente lo contrario”, por lo que consideró que el presidente del Gobierno de España ha perdido “de forma definitiva la credibilidad” porque “las palabras han de coincidir con las acciones”.

El presidente popular finalizó su intervención recalcando que “la admiración que genera la Andalucía nueva que estamos construyendo” se logra “a base de trabajo y sacrificio, que son las herramientas más poderosas para transformar y cambiar nuestra tierra”.

Igualmente, repitió que “estamos al servicio de los andaluces y españoles y que el número 58 debe ser un dato ilusionante y esperanzador pero a la vez un acicate para seguir trabajando todos los días con la máxima humildad, proximidad, honestidad y

determinación”.

