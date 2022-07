Una científica experta en el Parque de Málaga: "Algunas especies aquí ni siquiera están en La Concepción"

El Parque de Málaga tiene uno de los jardines al aire libre más exclusivos de Andalucía. Hay plantas de todos los continentes como la palmera vietnamita o la jacaranda argentina. Incluso algunas de ellas están en peligro de extinción en sus países de origen. El espacio, un valioso mapa mundi vegetal, se ha convertido también en un inestimable pulmón verde del centro en plena emergencia climática.

Blanca Díez Garretas y Alfredo Asensi estudian cada centímetro del lugar desde 1987. Ese año, la pareja de científicos publicó una investigación excepcional tras identificar las plantas, fotografiarlas una a una y ver la relación entre ellas. "La representación era más modesta. Tenía la mitad de las especies de ahora. Después de la remodelación, aprobada en 2006 e inaugurada en 2007, publicamos otra. Había unas 300 especies", cuenta la profesora de Botánica de la Universidad.

El Ayuntamiento ha aprobado esta semana una moción presentada por Unidas Podemos donde insta de nuevo a la Junta a que declare el lugar como Bien de Interés Cultural. "Si se quiere hacer esta designación BIC deberían tener un mantenimiento más cuidadoso y especial de antemano. Me he paseado mucho veces por él y en los últimos años está un poco descuidado", reconoce la experta en el Parque durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El Parque de Málaga tiene como unas 300 especies de plantas. Amparo García

La experta en el Parque de Málaga ha visto que los parterres no están como deberían estar y cree que deberían eliminar algunas plantas que crecen, cubren todo y aquello no se puede limpiar. "Hay especies que es mejor que se quiten. Hablo de las plantas herbáceas. Muchas veces está bonito ver la tierra. No tiene que estar todo el suelo ocupado de plantas", asegura.

Díez cuenta que han desaparecido especies a causa de las altas temperaturas en los últimos 15 años como la Dicksonia, un helecho gigante autóctono de Australia. "Se dejaron bastante dinero porque compraron un ejemplar arbóreo y otros más pequeños. Los he visto en invernaderos. Son plantas delicadas y necesitan un grado de humedad al aire libre. En invierno lo pasan bien, pero en verano fatal", explica.

Algunas plantas como la Dicksonia no se pueden plantar al aire libre. "Otras se han perdido y no sé el motivo. El Ayuntamiento debería llevar a cabo un mantenimiento especial porque es un jardín histórico. Tiene un gran valor botánico y monumental. Algunas especies no pueden mantenerse al aire libre en otros lugares. Gracias al clima que tenemos aquí muchas sí", destaca.

El Parque de Málaga alberga en su interior especies de todos los continentes. "Algunas de ellas están en peligro de extinción en sus lugares de origen. Está bien que se cultive en otras partes del mundo y así no desaparecen", celebra la científica mientras señala otra de sus fortalezas: las numerosas variedades cultivadas al aire libre como ocurre en otros jardines botánicos como el de Valencia, Canarias y Baleares. "A nivel andaluz es único", deja claro.

Toda la arboleda filtra bastante los ruidos y el calor. Amparo García

Cinco grados menos

Estas plantas, según Díez, "no se pueden poner en Córdoba o en Granada al aire libre". "En invierno perecerían. Tener estas plantas al aire libre no es muy normal en España. Esa es una de sus cualidades", insiste. Además es un jardín abierto. "Cualquiera puede transitar por él, sentarse, leer. Es muy agradable. Aunque esté al lado la vía con mucho tráfico. Toda la arboleda filtra bastante los ruidos y el calor", recalca. La masa arbórea rebaja al menos cinco grados la temperatura.

En su opinión, el espacio con gran valor botánico debería contar con una dirección científica. "La jardinería en Málaga es bastante penosa. Los jardineros con los que cuenta el Ayuntamiento tienen poca idea. Hacen las podas mal o a destiempo", advierte mientras pone de ejemplo los plátanos de sombra del Paseo de los Curas. "Están para quitarlos todos. Han cortado ramas gruesas y no han sellado bien esa herida. Están mal conservados", afirma.

La Academia Malagueña de Ciencias "siempre" está dispuesta a colaborar con las instituciones o con la ciudad. "En los que nos digan o en lo que no nos pidan. También elaboramos informes", subraya.

-¿Es cierto que no cuenta con un equipo de botánicos a su disposición?

-Antes de eso deberían tener un poco más de cuidado. Muchas veces me he paseado y es una pena. Llegan vagabundos, se instalan con sus pertenencias y aquello lo toman como si fuese su casa. Debería de poner algo más de vigilancia aunque sea un parque abierto. Todas esas cosas necesitan su mantenimiento y su personal adecuado para que esté cuidado. No basta con ponerme el cartel de BIC, deben implicarse en hacer mejor las cosas.

El espacio es un pulmón verde en pleno centro. Amparo García

Especies curiosas

"Algunas especies del Parque de Málaga ni siquiera están en La Concepción", subraya la botánica. El espacio en pleno centro de la ciudad aloja especies muy curiosas como la Pimienta de Jamaica, conocida también como Pimienta de Tabasco. Los frutos del arbusto, natural de Guinea Ecuatorial, son utilizados como condimento en diversos platos y puede combinar fácilmente con otras especias para resaltar el sabor y el olor.

Es uno de los ingredientes más característicos de la cocina caribeña, se emplea molido en la elaboración de las salsas mole mexicano y en la elaboración de curri en polvo como acompañamiento de salchichas. Además de ser uno de los ingredientes más típicos en las salsas barbacoa industriales.

También cuenta con la aromática gardenia blanca, un arbusto de hojas siempre verdes originaria del sur de china y planta de origen tropical que no tolera en absoluto las heladas; o la Calliandra brevipes (plumerillo rosado), un atractivo arbusto propio de países como Brasil, Uruguay o el norte de Argentina con hojas finamente divididas y grupos de flores rojas. "Es bonito verlo en la época de floración", asegura.

-Estas especies son de origen subtropical. ¿No serán difíciles de mantener en un contexto de cambio climático?

-Se han mantenido durante mucho tiempo. Muchas de esas plantas no les pasa nada. Sobreviven como nosotros ante las olas de calor.

Desde ferias a vendavales

Este jardín ha pasado por muchas vicisitudes desde su inauguración a finales del siglo XIX coincidiendo con la millonaria ampliación del puerto, impulsada por el político malagueño Cánovas del Castillo. Entre ellas el vendaval de 1963, el cual llegó a causar serios destrozos, o la celebración de la Feria de Málaga en sus dominios en los años 60. "Afortunadamente ya no se celebran ferias, pero muchas veces se llevan a cabo actos vandálicos. He visto daños en algunas especies", apunta.

Respecto a la declaración BIC, Díez cree que una cosa es que den un título y otra muy distinta la serie de obligaciones que puede implicar la designación. "Hay que ponerse la pilas para que aquello esté más cuidado. Y si no que saquen recursos por alguna parte. Es una cosa delicada con un mantenimiento especial para que la gente lo utilice como área de descanso o esparcimiento", defiende.

El farmacéutico y experto en botánica Modesto Laza Palacios plantó la semilla de la curiosidad por el Parque en la pareja de botánicos hace décadas. "Mi marido es malagueño y yo de Valladolid. Estudiamos Biología. Somos de la misma promoción. Nos conocimos aquí. Modesto estaba muy interesado en el parque. Nos abrió los ojos sobre lo que había allí. Él había escrito algunos artículos hablando de la riqueza del parque y su mantenimiento. Sembró esa semilla de conocer mejor aquello", se despide.

Sigue los temas que te interesan