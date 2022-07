Vigo no fue la primera: en Málaga, orinar en el mar ya conlleva multa de hasta 300 euros desde 2004

Orinar en la playa o en el mar de Vigo está prohibido y conlleva una multa de hasta 750€, de conformidad con una Ordenanza municipal de mayo de 2021. Esta norma ha causado revuelo en las redes e incluso en la prensa internacional; sin embargo, no es ninguna novedad: en Málaga se prohíbe “la evacuación fisiológica en la playa o en el mar” desde 2004, según versa la Ordenanza de Uso y Disfrute de las Playas del Término Municipal de Málaga. No obstante, la multa supone un coste menor, constituyendo una infracción leve castigada con hasta 300€.



La concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga que “es complicado detectarlo dentro del agua” e incluso admite que no cree que los ciudadanos lo cumplan, aun así, señala que “se tiene que prohibir por higiene”. El veto a evacuar las aguas menores en el mar cuenta con 18 años de antigüedad, pero todo indica que se mantiene desconocido.

Esta norma en Vigo no ha corrido la misma suerte, y ya es conocida alrededor del mundo. La norma ha trascendido en Inglaterra, Portugal y Francia, donde el diario Le Parisien advertía: “España: hacer pipí en el mar puede costar hasta 750€ de multa en Vigo”. Por supuesto, la norma gallega ha sido objeto de burlas en Twitter, donde un usuario afirmaba “no pondrán minisubmarinos a patrullar la costa buscando meones”, preguntándose cuál será la manera de controlar la tan incívica actividad.

La ordenanza malagueña prohíbe otras actividades muy comunes en las playas, como el uso de “aparatos de radio, cassettes, o similares” –se debe recordar la antigüedad de la norma- que emitan ruidos molestos para el resto de usuarios. Lo que es tan común como llegar a la playa con altavoz y neverita para pasar el domingo con los amigos, constituye una infracción leve en Málaga siempre y cuando supere los decibelios máximos permitidos. No piense el ciudadano que está libre de pecado, puesto que es sabido que no ser conocedor de la ley no exime de cumplirla.

