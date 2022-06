Carmen Máximo (Adelante): "Llevo muy mal el 'postureo' de la campaña electoral"

Carmen Máximo es la candidata del partido de Teresa Rodríguez por Málaga. A Adelante Andalucía se le reconoce por su líder, tanto que el logo de la formación es la cara de Rodríguez. Máximo, profesora del IES Jesús Marín, fue elegida para ir como número uno.

Hace unas semanas nadie les otorgaba presencia en el Parlamento de Andalucía. De hecho, Máximo afirmaba que Rodríguez iba por Cádiz para asegurar la representación. Ahora le dan entre 3 y 5 asientos. Uno de ellos, por Málaga.

La candidata andalucista por Málaga, que afirmó que no quiere que se le pegue la moqueta a la suela de los zapatos, está cerca de tener su escaño en el Hospital de las Cinco Llagas.

¿Qué tiempo dedica a su familia y amigos en tiempo de pre/campaña?

Ahora mismo, poco, muy poco.

¿A qué partido votaría si el suyo no existiera?

Esa es la abstención… Yo he trabajando mucho con la gente, y por la base social que apoya al partido, votaría a un partido de izquierdas. No me quedaría en casa bajo ningún concepto.

¿Qué hará en la jornada de reflexión?

Descansar. Lo que peor llevo es el postureo, honestamente. Yo estoy acostumbrada a hablar en público, porque soy profesora. Pero ese día, estaré tirada en el sofá con los perros, iré a ver a mis padres y veré a mis hijos y echaré un día normal y corriente, ni más ni menos.

¿Qué es lo que menos le gusta de la campaña electoral?

Todo lo que implica: fotos, cámaras, entrevistas, el que me digan que me tengo que cambiar el peinado… nada de eso. Por ejemplo, yo llevo mis redes sociales y si no gusta, pues es lo que hay. Yo tengo mi perfil de Facebook desde hace diez años. En Twitter me he creado ahora el usuario y querían llevármelo, pero he dicho que no. Eso lo llevo muy mal, veo mucho de postureo.

¿Dónde se ve el 20J?

Si he salido parlamentaria, haciéndome el cuerpo estaría inquieta. Si no, el año que viene vuelvo a mi centro, con mis alumnos y a mi trabajo.

¿Cuál es el último libro que ha leído o está leyendo?

Nada, de Carmen Laforet. Me lo ha dejado mi suegra. Nosotros se lo regalamos y ella me lo ha pasado ahora.

¿Recuerda la última vez que fue al cine?

Uf. Fue una película en blanco y negro de un director mexicano que iba sobre la cuestión de clases y que tiene el nombre de una calle o un barrio de México (se refiere a Roma, la película de Alfonso Cuarón)… pero no recuerdo. De las últimas, sí recuerdo Parásitos.

¿Qué lugar de la provincia es ese al que siempre que puede se escapa?

Al monte con los perros. Me conozco todos los montes de Málaga. El que nos coge más cerca es el Coronado y los alrededores. La Tortuga, Victoria…

¿De qué tema le gustaría que se hablara más en campaña?

De las personas, de una sociedad donde se nos pusiera en el centro, donde se hablara de comunidad, de lo social. Donde se aspirara a un modelo de sociedad diferente al que hay en el que quien no produce no vale. Además, cambiar el sistema competitivo en educación.

¿Si pudiera pasar el día con uno de los otros candidatos, con quién sería?

Bueno… A ver, Juanma Moreno es hermano de una compañera que tuve en el instituto, pero ella está ahora como directora de un conservatorio de danza. A él le preguntaría por su hermana, pero como dice Teresa, es un suavón.

Pero me iría con Inma Nieto, para hablar y poder saber y entender qué está pasando, porque yo no lo entiendo. Ni reír ni llorar, comprender.

Sigue los temas que te interesan