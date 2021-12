Seis temas malagueños para tener de qué hablar con tu cuñado en Nochebuena

Toda cena de Nochebuena tiene su tradicional momento de mal rollo: da igual que sea entre hermanos que se aman, entre suegros y nueras que se adoran o entre cualquier miembro de la familia. Pero en la última década -quizá un poco más- se fue poniendo de moda ensalzar la figura del cuñado, en su forma gramatical correcta, o cuñao, mucho más cercano a la realidad del lenguaje.

Tener un cuñado es tener un tesoro. ¿Cómo era aquello? Si no tienes un cuñado insoportable, es que eres tú. Pues eso. Los encuentros navideños se prestan mucho más al cuñadismo, por aquello de las largas comidas y cenas, así que para convertirnos esta noche en un buen conversador, aquí va una propuesta de temas para amenizar la velada con tu nuevo cuñado, Juan Carlos, el de Portada, o la cuñada de toda la vida, Carmeli, de El Palo. Un poné.

Hay temas infalibles. Algunos pueden ser más polémicos y en otros se puede conseguir llevar la voz cantante y, sobre todo, manejar un poco más los datos que el otro interlocutor. La clave: no caer en la monotonía de los comentarios de alto cociente intelectual tipo: "Con los entrantes yo ya estoy cenado" o "¡Madre mía, cómo coméis, que tiene que sobrar para mañana!", están bien cotizados

Expo 2027

El primer hilo de conversación puede ser el de la mascota de la Expo 2027. Aunque en aquella ocasión Los Simpsons relataran la candidatura de Springfield a los Juegos Olímpicos, podemos imaginar a algún atrevido diseñador malaguita creando a Muellín y dándole salida por su retrete...

Tardó en llegar, pero el Gobierno de España ha hecho suya la candidatura de Málaga y eso puede ser de gran ayuda. Ahora la clave es fijarse en Sevilla y Zaragoza para aprender de todo lo bueno, pero sobre todo, de lo malo. Para no repetirlo, claro.

El nuevo hospital

"Eso lo verán tus nietos". ¿Quién no ha escuchado eso al hablar de cualquier proyecto de Málaga? Pues ahí está, que todo apunta a que en 2022 se removerá la tierra que verá crecer a esta nueva infraestructura hospitalaria.

Más de 800 camas y 375 millones de euros para levantar un hospital que lleva más de una década viviendo de palabras.

Vista del diseño del nuevo hospital de Málaga.

El Metro

Repetimos fórmula. Mi padre me decía: "Eso lo verán tus nietos", pero al final lo han visto los suyos. Y su hijo. ¡Y hasta él! Hablar del Metro de Málaga es algo infalible. Por un lado, el que se queja de lo que está tardando en terminar, aunque viva en El Palo y sepa que no va a llegar en veinte generaciones; por otro el que lo utiliza todos los días y, aunque todavía no llegue a la Alameda, besa cada centímetro de raíl.

El Metro llegará en 2022 al Centro, lo que es una gran noticia. Además, ha sorteado la crisis mundial de suministros y se van a cumplir unos plazos más que razonables (después de años de retrasos).

El Málaga CF

José Alberto hace los cambios como los hace, sólo con eso ya da para entablar una larga y acalorada discusión. De hecho, a estas alturas, decir el nombre de pila del preparador malaguista puede suponer un cisma familiar.

Pero, claro, si el cuñado es barcelonista o madridista la cosa se complica. Sobre todo por aguantar eso de: "¿El Málaga en qué división sigue?" (aunque este año, si el hermano político en cuestión es culé, las cosas se le ponen feas a él también).

La torre del puerto

A favor o en contra, este es un debate que seguro que genera meneo. Si Gobierno, Ayuntamiento y Puerto de Málaga todavía no tienen muy claro en qué dirección mover la pelota, no lo vamos a saber ocho personas comiendo solomillo. La torre en el muelle de Levante daría para largas horas.

Tal es así, que acabando el año, todavía se sigue mareando la perdiz.

La Covid

Es un tema especialmente espinoso. Si, encima, el cuñado en cuestión sale antivacunas o negacionista, lo mejor es comentar el coleccionable de animales en la sabana africana de National Geographic. En estos casos es preferible no entrar en el bucle de conspiranoia. Eso sí, cualquier buen malagueño que hable de Covid tiene que tener su batallita en el vacunódromo del Palacio de Ferias o en el autobús de la Plaza de la Marina.

En general, hablar de Covid-19 suele amargar la reunión, pero es un tema insalvable. Lo mejor es ponerse a pensar que el año que viene tiene pinta de que después de dos años habrá Semana Santa, "aunque haya que sacar tronos con mascarilla".