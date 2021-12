Mensaje de Rubio en el pleno conflicto por la torre: "Es más un proyecto de Málaga que del puerto"

No es la primera vez que las dice, pero dichas en el momento actual, las palabras de Carlos Rubio, presidente del Puerto de Málaga, tienen una carga de mayor profundidad. En pleno conflicto jurídico entre Puertos del Estado y el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol en relación con la torre que se proyecta junto al dique de Levante, Rubio lanza un mensaje claro: "Es más un proyecto de ciudad que del puerto".

¿Quiere decir ello que el Puerto se desentiende del mismo? En absoluto. Rubio es claro al mantener la apuesta de la Autoridad Portuario para que la iniciativa, que tiene tras de sí una fondo de inversión catarí, se convierta en realidad. Sin embargo, incide en la trascendencia que tiene para la capital.

"Es un proyecto de ciudad que va a traer inversiones superiores a los 150 millones de euros; que va a poner a la ciudad en el circuito de ciudades donde se pueden celebrar congresos de alto nivel, con una sala de congresos para 1.200 personas; con un hotel de más de 300 habitaciones que va a poner a Málaga en un escenario en el que ahora mismo no está", reflexiona.

Y añade: "Seguimos apostando aún sabiendo que es un proyecto más para la ciudad que para el puerto; para el puerto se traduce en unas tasas pero que no van a cambiar nuestra la realidad financiera".

Las declaraciones realizadas a EL ESPAÑOL de Málaga se producen justo cuando la travesía que protagonizan desde hace años el Consistorio y el Puerto en torno a este proyecto se topa de lleno con los primeros obstáculos.

Es la primera reacción de Rubio después de que el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, informase el pasado viernes de la decisión municipal de plantarse en el procedimiento administrativo y negarse a actuar conforme a las exigencias que desde hace meses viene planteando Puertos del Estado.

Frente a las tesis municipales, que se han visto reforzadas con un reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, Puertos del Estado mantiene que para que el asunto del hotel llegue a la mesa del Consejo de Ministros, que tiene la potestad para levantar la prohibición del uso hotelero sobre suelo portuario, antes, el Ayuntamiento tiene que aprobar definitivamente el ajuste urbanístico necesario para hacer posible el edificio y publicar el citado acuerdo, de manera que cobre vigencia.

Es a esto último a lo que, atendiendo a lo dicho por el edil del PP, se opone el Consistorio. Una posición que puede resultar insalvable para el proyecto hotelero. Ante esta situación, Rubio lanza un mensaje de tranquilidad tras haber dialogado de manera directa del asunto con el alcalde, Francisco de la Torre.

Conversación con el alcalde

El presidente del Puerto confirma la conversación con el regidor. "Nos preocupaban un poco las declaraciones, pero las puertas siguen abiertas porque el propio informe del Consultivo deja abiertas varias vías; es más, en su último párrafo le recomienda al Ayuntamiento que siga el procedimiento marcado por Puertos del Estado", viene a defender.

La lectura que hacen en el seno del Puerto del dictamen del Consultivo se diferencia de la que hacen en la Gerencia de Urbanismo. "Lo que viene a decir es que es legal una y es legal la otra; eso es lo que dice", recuerda Rubio, quien anuncia que se presentarán alegaciones al mismo por existir discrepancia sobre parte de su contenido.

Preguntado por si en Puertos del Estado se insiste en la necesidad de que el acuerdo definitivo de la modificación del Plan Especial del Puerto deberá ser publicado antes de avanzar en dirección al Consejo de Ministros, Rubio precisa: "no es una postura para Málaga, es para toda España".

No obstante, aclara: "nadie se cierra a nada, se analizará, se presentarán las oportunas alegaciones sabiendo que el Consultivo no es vinculante, pero todos lo respetamos; nos gusta aclarar la postura jurídica, que no es gratuita sino basada en informes de muchos técnicos". Incluso, abraza la posibilidad de que haya que buscar "una solución de compromiso".

