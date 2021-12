Málaga se planta y rechaza seguir el trámite final de la torre del puerto tal y como exige el Gobierno

El futuro de la torre del puerto de Málaga se torna incierto. A las sombras que en los últimos meses había provocado la intervención del Ministerio de Cultura ante la posibilidad de que la construcción de este hotel, de 116 metros de altura, pudiera provocar un expolio sobre el patrimonio histórico de la ciudad, hay que sumar ahora el evidente conflicto jurídico que mantienen el Ayuntamiento y Puertos del Estado.

El último episodio deja a las claras la negativa del Consistorio a avanzar en la línea marcada por el organismo estatal para que la operación llegue a la mesa del Consejo de Ministros. Así lo ha remarcado este viernes el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, tras conocerse el contenido del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía. Un ente al que se ha referido en varias ocasiones como el órgano “supremo en materia urbanística” en la región.

De acuerdo con la interpretación de los juristas municipales, el Consultivo valida la posición municipal en todos sus términos. Desde la Casona del Parque se defiende que antes de poder publicar el acuerdo definitivo del ajuste urbanístico necesario para hacer el hotel, debe existir un pronunciamiento del Consejo de Ministros levantando la prohibición que este uso tiene en el suelo portuario.

Un camino completamente diferente al planteado por Puertos del Estado. El concejal, ante este conflicto, ha avanzado la decisión del Ayuntamiento de plantarse. “Sería muy procedente que Puertos del Estado, a raíz de lo expuesto por el Consultivo, cambie su informe”, ha dicho López, quien ha anunciado que va a pedir al ente estatal y a la Autoridad Portuaria para que vean el contenido del mismo.

“Tengo todas las esperanzas en que leído que el informe harán uno nuevo diciendo que van a hacer caso y que van a elevar al Consejo de Ministros la propuesta en el momento en que esté aprobada definitivamente por el Pleno; cuando la tengamos se la enviaremos pero no la vamos a publicar”, ha sentenciado.

De acuerdo con el análisis del concejal, el Consultivo plantea que "el cauce a seguir es hacer aprobación provisional, lo que da garantía al Estado sobre los usos, y que se mande al Consejo de Ministros": "Eso daría la posibilidad a que el Estado haga los ajustes que considere y nosotros los incorporaríamos", ha asegurado López.

"El Consultivo nos dice que es el camino adecuado; pero al final dice que, claro, el que tiene la llave del candado es Puertos del Estado y así no lo va a enviar. Por eso nos dice al final que, si quien tiene que llevarlo al Consejo de Ministros no lo va a llevar, acaba siendo obligatorio el requisito que pone Puertos del Estado", ha argumentado el edil.

Ese requisito, ha explicado, "no deja de ser una voluntad porque no hay norma que lo diga": "Ellos ponen sus condiciones, pero no están recogidas en la norma urbanística", ha subrayado.

"Son ellos [Puertos del Estado] los que tienen que decidir su tesis, no pueden decirle al Ayuntamiento cómo se tiene que hacer un trámite urbanístico, porque no tiene competencia", ha dicho el concejal.

Así, el expediente abierto por Cultura sobre el posible expolio del hotel queda como una segunda línea de trabajo, en la que el Consistorio malagueño hizo reclamación previa y, si el ministerio no rectifica, ya planean acabar en el contencioso: "Vamos a seguir peleando, porque no hay afección negativa al paisaje", ha sentenciado.

