"Me pegaron por 'maricón', no molestaban mis perros", agresión homófoba en una playa de Málaga

Un insulto y una herida en la nariz. Ese es el saldo que se llevó Jaime ayer cuando disfrutaba con sus amigos de un día de playa. "Sin mediar más palabra me soltó un cabezazo en la cara". Según afirma el joven: "Me pegaron por 'maricón', mis perros no les estaban molestando", justifica. Una agresión homófoba en Málaga.

Pasadas las cinco de la tarde, Jaime estaba en una playa para perros del Guadalhorce. El día era idílico. Verano y amigos. Pero se torció. "Ahí llevas la cara partida", espetó su agresor mientras a Jaime todavía le goteaba sangre de la cara.

Jaime acudió ayer por la tarde con unos amigos a la playa. Dos chicos y una chica. La joven se acercó con sus dos perros, que correteaban por una zona habilitada para estos animales. Uno de ellos de tamaño "mediano"; el otro, "del tamaño del antebrazo de una persona de grande", afirma la víctima.

Los perros se acercaban a familias que había por alrededor. A unos ciento cincuenta metros había dos parejas, a la que los animales habían acudido para jugar un par de veces. De repente, un hombre se levantó y acercó a su puesto. "¿Vais a hacer algo con los perros de una puta vez?", les recriminó.

Los jóvenes se defendieron: "Es una playa para perros, y estos son muy sociables". Ese fue del detonante, la respuesta. Sus agresores, según Jaime, "no deben estar acostumbrados a que nadie les haga frente". Sin mediar palabra le asestó un cabezazo que le abrió una brecha en la cara. "Me quedé en shock".

En ese momento, la víctima cogió una piedra que había en el suelo para defenderse. "¿Me vas a pegar, maricón?", continuaba el agresor. A Jaime se le encendió el chip. Le dijo a sus amigos que grabaran lo que estaba sucediendo.

"Cuando vio que no me acobardé y que estábamos llamando a la policía, se marcharon". Así, Jaime los siguió a fin de obtener la matrícula del coche en el que habían acudido. Durante este recorrido, según cuenta el agredido a EL ESPAÑOL de Málaga, continuó recibiendo insultos homófobo.

La víctima acudió a un centro de salud a curarse la herida que le había causado el golpe. Tenía una brecha en la cara. Jaime no pudo obtener la matrícula. Pero ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Jaime colgó los hechos que acababan de suceder en redes sociales Se hizo viral en muy poco tiempo y obtuvo numerosas muestras de cariño y mensajes de apoyo. "Estoy muy agradecido", confiesa.

La vertiginosa velocidad del mundo digital ha conseguido identificar al presunto agresor. Así lo explica Jaime a EL ESPAÑOL de Málaga. "A última hora de la tarde me facilitaron el nombre completo de la persona que me agredió", expresa Jaime, visiblemente ilusionado.

"Lo voy a sentar delante de un juez". Ha denunciado al presunto agresor ante la Policía Nacional de Málaga. "No tengo miedo y voy a dar la cara hasta donde haga falta para evitar este tipo de conductas".

