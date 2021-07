Desconvocado el Orgullo de Alicante ante el repunte de contagios de Covid

Alicante vuelve a quedarse sin Orgullo LGTBI por la pandemia, pese a que el acto había sido convocado. El colectivo Diversitat Alacant, después de estudiar las cifras de la pandemia, ha optado por desconvocar la manifestación. El grave repunte de los datos de contagios del SARS-COV2 "nos obliga a tomar esta decisión, no sin dolor, en lo que supone una clara aceptación de la realidad en la que vivimos".

"Las cifras de la pandemia no nos permiten ser optimistas", añaden. "La población joven, a la que menos vacunas se le ha suministrado, está padeciendo un meteórico repunte en lo que a cifras de infección se refiere. Por eso desde la entidad hemos decidido posponer la fecha hasta que las cifras nos permitan manifestarnos con total tranquilidad", explican.

"No podemos concentrar a más de 20.000 personas en una manifestación masiva con un índice de contagios de más de 400 personas por 100.000 habitantes", reconocen. "Nuestra responsabilidad nos obliga a hacer que prime el derecho a la salud. Instamos por tanto a la ciudadanía a no participar en eventos masivos convocados con motivo del orgullo", concluyen en un comunicado de prensa.

"Discurso de odio"

Tras reconocer que la pandemia "ha supuesto un cambio radical en la ejecución de nuestras acciones reivindicativas", señalan que esta entidad viene asistiendo diariamente a personas del colectivo "que han sufrido y sufren violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género".

A continuación, mencionan el caso del asesinato en Galicia de Samuel "y la gran cantidad de agresiones homófobas que se han ido denunciando en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana" y de España, para anunciar que el manifiesto con motivo del Orgullo de Alicante (disponible en su web en los próximos días), será "un grito contra la homofobia que está fomentando la extrema derecha allí donde tienen un espacio".

Pero no se olvidan del que tuvo lugar en Alicante, "cuando la ciudadanía se volcó contra la agresión a una víctima en el Tossal". "No pudimos si no gritar bien fuerte contra una agresión de 13 machirulos que al grito de maricón casi matan a un hombre", esgrimen. "Alicante es una ciudad que en la que siempre hemos sido punta de lanza contra la LGTBIFobia. Lo fuimos, lo somos y lo seremos".

Diversitat, como ha venido denunciando en los últimos años, sobre todo tras el apoyo en determinadas políticas que Vox viene brindando al gobierno local de PP y Cs, ha venido defendiendo que "el discurso de odio nos está matando".

"Así lo demuestran los titulares de la ultimas semanas en las que hemos tenido que salir a concentrarnos contra manadas de indeseables que nos atacan por toda la geografía. Actúan en grupo y nos atacan jaleados por los discursos de odio", concluyen.

