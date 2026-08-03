Pablo Motos, 60 años: "No quise ver el cuerpo de mi madre cuando murió. Preferí quedarme con su recuerdo"

Las claves

Las claves Generado con IA Pablo Motos ha revelado que no quiso ver el cuerpo de su madre tras su fallecimiento para conservar el recuerdo de su sonrisa. El presentador dedicó el programa de El Hormiguero a su madre la noche de su muerte y recibió el apoyo del público y de Laura Pausini. Amelia Burgos, madre de Motos, fue muy querida por los espectadores y llegó a colaborar en el programa tras una intervención telefónica. Años después, Motos cambió de opinión y decidió ver el cuerpo del actor Enrique San Francisco tras su muerte, reflexionando sobre el duelo en un podcast.

Pablo Motos ha compartido uno de los episodios más íntimos y dolorosos de su vida al recordar la muerte de su madre, Amelia Burgos. El presentador de El Hormiguero ha confesado que tomó una decisión de la que nunca se ha arrepentido: no despedirse de ella viendo su cuerpo sin vida porque quería conservar únicamente el recuerdo de su sonrisa.

"Mi hermana me decía: '¿No quieres ver a mamá?'. Y yo dije que no, que prefería quedarme con el recuerdo de mamá riendo y ese es el que quiero tener", explicó el comunicador valenciano. "Quiero tener el recuerdo de mamá riendo", insistió.

Amelia Burgos falleció el 11 de diciembre de 2023. Su pérdida supuso un duro golpe para Motos, que, pese al dolor, mantuvo su compromiso con la audiencia de El Hormiguero.

Esa noche presentó el programa con aparente normalidad y solo al final de la emisión, visiblemente emocionado, dedicó unas palabras a su madre. "Hoy le quiero dedicar este programa a mi mamá, que ha fallecido esta mañana", dijo antes de recibir el abrazo de la cantante Laura Pausini y el aplauso del público.

La madre del presentador era además una figura muy querida por los espectadores del formato de Antena 3. Su popularidad comenzó tras intervenir por teléfono durante una visita del cantante Raphael, del que era una gran admiradora.

A raíz de aquel momento, llegó a convertirse en colaboradora del programa durante la temporada 2012-2013, donde protagonizó numerosas apariciones junto a su hijo.

Sin embargo, Motos ha reconocido que esa firme decisión de no querer ver el cuerpo de una persona muerta cambió años después con la muerte del actor Enrique San Francisco. Aunque siempre había tenido claro que no quería enfrentarse al cuerpo sin vida de un ser querido, en aquella ocasión hizo una excepción.

"Cuando se murió Enrique, no sé por qué, teniendo la certeza de que no quería hacerlo, entré a mirar el cadáver", relató. Según explicó, permaneció unos instantes frente a él y le dedicó un pensamiento: "Has vivido como has querido, has sido un salvaje, te has muerto como se tiene que morir todo el mundo, pero ole tus huevos".

El presentador reconoció que aún hoy no entiende qué le llevó a hacerlo. "No sé por qué lo hice, estaba en shock", confesó. Después, comentó a una de las personas presentes: "Me había prometido no hacer esto en la vida y lo he hecho".

La respuesta que recibió le dejó completamente desconcertado: "Claro, es que son los muertos los que eligen si pasas. Si el muerto quiere que pases, pasas". "Y en mi cabeza dije: '¿Será posible?'", añadió.

Estas reflexiones las realizó durante una conversación en el podcast Hoy tengo un plan, donde habló sobre el duelo, la muerte y la manera en que cada persona afronta la despedida de quienes más quiere.