La salud de hierro del Papa para aguantar 7 días 'non stop' en España a sus 71 años: tenis, ceviche y quisquillas de Motril

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV, de 71 años, ha demostrado una gran energía durante su intensa visita de siete días a España, con una agenda llena de eventos y largas jornadas. Mantiene su buen estado físico gracias a la práctica regular de ejercicio, como el tenis y el gimnasio, además de una alimentación variada que incluye platos españoles y su gusto por el ceviche. Su agenda incluyó encuentros con autoridades, religiosos, víctimas de abusos, migrantes y grandes celebraciones religiosas en Madrid, Barcelona y Canarias. Expertos destacan la importancia de la hidratación, el descanso y una alimentación equilibrada para sobrellevar el ritmo exigente de su visita.

El programa de visitas, celebraciones y actos institucionales al que se ha enfrentado León XIV desde que aterrizó en Madrid el pasado 6 de junio ha dejado sin aliento a más de un peregrino, periodista, voluntario e incluso miembro de la organización.

Seguir el ritmo del Pontífice durante estos días, algunos con temperaturas que alcanzaron los 32 grados, ha sido una auténtica maratón. O quizá algo más, una carrera de obstáculos en la que cada prueba superada daba paso inmediatamente a la siguiente.

Y, mientras muchos llegaban exhaustos al final de la jornada, el Papa parecía conservar intacta la energía necesaria para afrontar el siguiente reto.

El Papa Leon XIV

Con una agenda apretada tanto por el número de compromisos como por las distancias recorridas entre ellos, León XIV ha dado muestras de encontrarse en un notable estado de forma. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Ejercicio, dieta especial o descanso?

Para Ignacio Fernández, presidente de la Asociación Española de Cardiología, no solo se trata de la condición física, sino también en una planificación cuidadosa de aspectos tan básicos como la hidratación, la alimentación y los periodos de descanso: "Probablemente el principal problema de este tipo de días de agendas tan apretadas de personajes públicos sea cuidar de la hidratación, de la comida y evitar una pájara", explica a EL ESPAÑOL.

Más aún durante una visita marcada por las altas temperaturas. El cardiólogo considera además que, detrás de la actividad pública existe un trabajo de organización mucho más preciso de lo que parece: "Estoy seguro de que su equipo, ha planificado el suficiente descanso como para que no sea tan agotador o tan maratoniano".

Fernández recuerda que, a los 71 años, cada persona presenta necesidades distintas: "Lo importante es adaptarlo a cada persona". Por eso insiste en tres elementos fundamentales para afrontar una agenda de este tipo: hidratación, alimentación y descanso.

Rutina deportiva

A ello se suma una rutina física que León XIV mantiene desde hace años. Cuando se encuentra en Roma suele jugar al tenis los domingos en Castel Gandolfo, una afición que ya cultivaba durante su etapa en Perú.

Desde el Jockey Club de La Victoria, en Chiclayo, confirman a este medio que "el padre Prevost ha jugado en nuestros campos", aunque aclaran que no lo hacía con una regularidad semanal y que solía acudir con amigos sacerdotes.

Además, realiza ejercicios de mantenimiento en el gimnasio instalado en su residencia, una costumbre que ya tenía cuando era cardenal.

Su relación con el deporte la plasmó en el encuentro que tuvo con la comunidad diocesana celebrado en el Santiago Bernabéu, en donde reivindicó los valores que transmite: "Cuántos aprendimos el respeto por el adversario en un campo de juego más que escuchando un discurso. Cuántos deportistas nos enseñan a perder sin odiar, a ganar sin humillar o a levantarse después de caer".

Agenda completa

Basta echar un vistazo a su agenda oficial para comprobar que resulta difícil encontrar un hueco para el descanso. Desde su llegada a Madrid el 6 de junio a las 10.30 horas no ha bajado el ritmo. Apenas una hora después de aterrizar, sus majestades los Reyes le recibieron en el Palacio Real. Primera parada.

Después llegaron los saludos a más de 200 representantes diplomáticos y autoridades. Segunda. Y aún quedaba recorrido.

Los carteles por la visita del Papa en Cibeles Ayuntamiento de Madrid

Por la tarde visitó el centro CEDIA de Cáritas, en el barrio de La Latina. Más tarde presidió la vigilia de oración en la Plaza de Lima. La jornada terminó pasadas las once de la noche, una meta provisional para un corredor que al día siguiente volvería a colocarse en la línea de salida.

El domingo, desde muy temprano, miles de fieles lo esperaban para La Santa Misa que se celebró en Cibeles. Después llegó la reunión privada en la Nunciatura, seguida por el encuentro con representantes de la sociedad civil en el Movistar Arena, discursos, saludos, bendiciones y fotografías.

Un encadenado de eventos sin grandes pausas. Y como toda carrera de fondo necesita un punto de repostaje, la jornada terminó con mucho sabor español. La cena, prevista en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, estuvo a cargo del histórico restaurante Lhardy, fundado en 1839.

El menú que se ofreció a los comensales tuvo centollo de Galicia, pescados procedentes del arco cantábrico, quisquillas de Motril y jamón ibérico.

Menú papal

Todo un repertorio de la gastronomía española que se completó con ensaladilla, gazpacho y croquetas. La parada perfecta antes de afrontar la siguiente etapa.

Según distintos medios, el Papa 'come de todo' aunque guarda de su época peruana, los gustos por la comida andina, incluido el ceviche.

Lunes institucional

El lunes 8 de junio arrancó con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. Apenas una hora después comparecía ante los miembros del Parlamento en el Congreso de los Diputados.

Sin tiempo para relajarse, la siguiente posta le esperaba en la sede de la Conferencia Episcopal, donde se reunió con los obispos españoles. Fuera de la agenda prevista, también tuvo un encuentro con algunas de las víctimas de abusos por parte de la Iglesia.

Más tarde, oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y, como gran prueba vespertina, el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes, cambio de ciudad. Antes de abandonar Madrid, tuvo tiempo para reunirse con los voluntarios en IFEMA. Después llegó el traslado al aeropuerto de Barajas, el vuelo a Barcelona y, apenas aterrizado, el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Y aún queda mucha agenda papal en nuestro país.

El miércoles, León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1 antes de desplazarse a Montserrat para rezar el rosario en la abadía y compartir la comida con la comunidad benedictina. Ya por la tarde regresará a Barcelona para encontrarse con las organizaciones de caridad y asistencia de la diócesis en la iglesia de San Agustín.

El broche final llegará con la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

Canarias, el final

Pero la meta todavía no estará a la vista. Tras Cataluña, la carrera continuará en Canarias, última gran etapa de un recorrido que llevará al Pontífice de Madrid a Barcelona y de allí al archipiélago.

El jueves, 11 de junio por la mañana se dirigirá al puerto de Arguineguín para un encuentro con migrantes en Gran Canaria.

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima A. Pérez Meca Europa Press

Más encuentros con obispos, sacerdotes, diáconos y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana. Por la tarde, misa en la Catedral. Final del primer día canario. El viernes tendrá lugar otro encuentro con los migrantes del centro "Las Raíces" y luego, 40 minutos más tarde, se reunirá en la plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife.

Habrá solo tiempo para un tentempié, ya que a las 12.15 dará comienzo la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

A las 14.30 la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte que lo llevará rumbo de regreso a Roma.

Cuando aterrice de nuevo tierras italianas, después de esta super maratón española, podrá concederse al menos un rato para empuñar la raqueta en Castel Gandolfo o simplemente dar descanso al cuerpo después de más de una semana de haber puesto todo el alma en su viaje.