Sor Patrocinio, la consejera de Isabel II acusada de ser el "anticristo" con su beatificación bloqueada en el Vaticano

Las claves

Las claves Generado con IA Sor Patrocinio, conocida como 'la monja de las llagas', estuvo muy vinculada a la reina Isabel II y a la historia de Madrid en el siglo XIX. Juan Valderrama ha investigado su figura, accediendo a documentos del Vaticano y publicando el libro 'El caso Sor Patrocinio'. Sor Patrocinio fue víctima de una campaña de desprestigio, llegando a ser acusada de ser el "anticristo", lo que bloqueó su proceso de beatificación en 1999. La investigación de Valderrama desmonta la leyenda negra en torno a la religiosa y cuestiona las verdaderas razones detrás de su controvertida reputación.

No muchos saben que Madrid pudo haberse convertido en un lugar de peregrinación a la altura de Lourdes o Fátima. Y no, nada tiene que ver este dato con la visita del Papa León XIV a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio con un despliegue histórico.

Este dato está relacionado nada menos que con la figura de Sor Patrocinio, conocida popularmente como 'la monja de las llagas', cuya vida estuvo ligada a la historia de Madrid del siglo XIX y que el cantante, compositor y periodista Juan Valderrama rescata con una misión: comprobar qué hay de cierto en la leyenda negra que pesa sobre esta religiosa.

Una investigación que ha llevado a Valderrama hasta documentos guardados en el Vaticano y gracias a los que ha podido publicar el libro El caso Sor Patrocinio, que edita Ediciones B y ya está disponible en librerías.

Pero, ¿qué más se puede contar sobre esta religiosa del siglo XIX ligada nada menos que a Isabel II y que pudo lograr que la capital de España fuera un lugar de peregrinación?

"El primer contacto que tuve con Sor Patrocinio fueron los vídeos de Javier Paredes, que ha escrito una biografía sobre ella. Todo lo que vi y escuché me dejó noqueado", cuenta Juan Valderrama a Madrid Total en conversación telefónica.

El cantante relata cómo, tras una visita a Fátima, terminó "con el casco de la moto puesto" yendo a la iglesia del Carmen de Guadalajara frente a los restos de la religiosa.

Allí, en un templo vacío y ante el desconocimiento de sus propios amigos alcarreños sobre la figura de la religiosa, Valderrama sintió casi como una llamada: "Me senté a rezar y sentí algo; como un fogonazo. Desde ese momento no se me podía ir de la mente su figura ni la de la Virgen del Olvido".

Aquello fue el inicio de una especie de obsesión: "Lo primero que hice fue comprar los libros de Paredes y mandárselos a mis amigos periodistas. No me respondió ni uno. Hubo un silencio absoluto", confiesa.

Ese vacío le hizo sospechar que tras la 'monja de las llagas' operaban "fuerzas ocultas" interesadas en mantener el relato oficial. Solo una voz respondió al otro lado del teléfono: la de Iker Jiménez. "Fue el único que me escuchó. Me llevó a Cuarto Milenio y allí empezó todo."

Una leyenda negra, ¿inventada?

Para Valderrama, la leyenda negra que persigue a Sor Patrocinio es "artificial" y fue escrita por "los enemigos de la religión" del siglo XIX.

"¿Cómo una persona puede sobrevivir a unas heridas así de graves? Eso es incompatible con la vida", señala.

A su juicio, la campaña de desprestigio buscaba algo mucho más profundo que atacar a una mujer: "Lo que estaba en juego era la pervivencia de la religión católica en España frente a una nueva ideología que se quería implantar desde Francia".

Por eso, para lograr ese objetivo Sor Patrocinio era la víctima perfecta: "La fe es peligrosa para el poder", sentencia Valderrama, "por eso la juzgaron, la desterraron y demolieron su convento. Querían que pasara a la historia como una loca o una mujer politiquera".

Además, en opinión de Valderrama, esta religiosa era una mujer incómoda que estaba situada en el centro del poder, nada menos que al lado de la Reina Isabel II.

"La leyenda negra de que fue la causante del gobierno relámpago de Isabel II es también falsa y se creó con otros objetivos", desvela este escritor

El punto de inflexión de su investigación llegó al intentar comprender por qué la causa de beatificación de Sor Patrocinio se frenó en seco en 1999. El responsable entonces era Joseph Ratzinger, quien emitió un nihil obstat negativo.

¿El motivo? Una denuncia del siglo XIX redactada por un sacerdote, Manuel Posadilla, que la acusaba de ser el "Anticristo" basándose en testimonios de monjas, incluida la propia hermana de Patrocinio, que el Arzobispo de Toledo ya había demostrado falsos en su día.

"Para las causas de beatificación hay dos cajas: la de las cosas buenas y la de las sombras. A Ratzinger solo le llegó la denuncia de Posadilla, la de las sombras", explica el periodista.

Esto le llevó directamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma. Tras conseguir los permisos necesarios, Valderrama pudo estudiar el documento original y desmontarlo punto por punto en su libro. "No creo que hubiera una mano negra en que Ratzinger solo viera eso, fue una casualidad, pero el efecto que tuvo fue devastador".

De este modo, con El caso Sor Patrocinio, Valderrama no solo busca rehabilitar la figura de la monja, sino también ofrecer un relato que mezcla la investigación histórica con sus propias vivencias personales, para desmontar una injusta leyenda negra en torno a una de las figuras más fascinantes del siglo XIX.