Macarena García: "Lo malo de Madrid es el problema de la vivienda, que es enorme y necesita medidas urgentes"

Entre sus planes favoritos en Madrid están ir al cine, pasear por barrios como La Latina o Conde Duque y disfrutar de la gastronomía local, especialmente la tortilla de patata.

García se consolidó en el cine tras ganar el Goya por Blancanieves y mantiene una estrecha relación profesional y personal con su hermano.

La actriz recuerda su infancia en el barrio del Retiro, rodeada de cultura, juegos y paseos con su familia y su hermano Javier Ambrossi.

Macarena García destaca la energía y oferta cultural de Madrid, pero denuncia el grave problema de acceso a la vivienda en la ciudad.

Macarena García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi (Madrid, 1988) creció en las señoriales calles del barrio del Retiro, en el seno de una familia de abogados donde el destino parecía escrito entre códigos y leyes. Sin embargo, su ADN madrileño le guardaba un as bajo la manga: tanto ella como su hermano, Javier Ambrossi, rompieron el molde para entregarse al arte.

Durante años, Macarena habitó en la dualidad, combinando los sets de rodaje con sus estudios de Psicología, lidiando con una inseguridad que la perseguía en cada toma. "Me costaba decir que era actriz", confiesa al recordar aquellos primeros años de nervios tremendos.

Todo cambió en 2013, cuando el cine español se rindió a sus pies y le otorgó el Goya a Mejor Actriz Revelación por Blancanieves a los 24 años. Fue ese "abrazo" de la profesión el que la convenció de que su camino estaba en la gran pantalla.

Macarena García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi. Cristina Villarino El Español

Hoy, consolidada como una de las figuras más queridas del cine español, Macarena vuelve a sus raíces, a Madrid.

Bajo la premisa de que esta ciudad "no sería Madrid sin sus estrellas", Macarena se cita con EL ESPAÑOL para charlar sobre sus recuerdos de infancia, su inquebrantable vínculo con su hermano y esa forma tan suya de vivir Madrid, una ciudad donde, según confiesa, han nacido la mayoría de sus amores.

P.- Macarena, su relación con Madrid parece muy especial. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad y qué es lo que menos?

R.- Lo que más me gusta es la gente, la energía y que siempre hay un buen plan. Hay tanta oferta cultural, como ir a las exposiciones de Matadero, a los museos (me encanta ir al Thyssen, El Prado) o al Jardín Botánico. Lo malo quizás es el problema de la vivienda, que es enorme y necesita medidas urgentes.

Macarena García con el clavel, símbolo de San Isidro, durante el roaje. Cristina Villarino El Español

P.- ¿En qué barrio se crió y qué recuerdos guarda de esa etapa?

R.- Me crié en la zona del Retiro. Recuerdo salir los fines de semana a jugar con mis padres y mi hermano; íbamos con las bicis a El Retiro. Fue una infancia de mucho juego porque mi madre era muy jovencita. A mi hermano lo tuvo con 18 y a mí con 22. Era muy enérgica. Fue una etapa muy ligada a la cultura. Patinábamos por la zona del Museo del Prado e íbamos mucho al museo. Toda esa zona de Madrid era para nosotros un espacio de juegos de niños.

P.- ¿En qué momento supo que quería dedicarse al cine?

R.- Me costó saberlo. Empecé siendo actriz con 18-19 años en un musical, pero me costaba decir que era actriz y seguía con la idea de estudiar psicología. Me costó sentir que me dedicaba a ello. Quizás lo empecé a sentí cuando hice Blancanieves, fue una experiencia mágica por todo lo que trajo. Hubo una sensación de 'creo que este es el camino'.

Macarena García en uno de los espacios donde se ha rodado del cortometraje de Mahou. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Qué sintió cuando ganó su primer Goya?

R.- Era muy joven y sentí muchísima felicidad. Para mí fue como si la profesión me diera un abrazo enorme y mucho ánimo. Me dio mucha fuerza.

P.- ¿Cree que esa sensibilidad artística le viene de casa?

R.- No lo sé muy bien porque en mi familia no ha habido nunca mucha conexión con el cine, ni tampoco muchísima con la cultura, me hubiera gustado que hubiera habido más. Pero mis padres eran muy jóvenes, les encantaba la música y el baile, y tenían algo muy libre en su expresión que quizás se nos quedó. Luego mi hermano y yo nos fuimos retroalimentando.

Macarena García. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Cómo describiría su relación con su hermano?

R.- Es una relación de hermanos total, de maravilla y de alegría infinita por lo que le pasa al otro.

P.- A nivel profesional, ¿en qué se parece a su hermano?

R.- Él es director y yo actriz. Al final es bastante diferente el rol de cada uno. Lo que compartimos es que somos muy perfeccionistas, muy trabajadores y apasionados de lo que hacemos.

La actriz en una sesión de fotos con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Cuál fue su primer rodaje en Madrid?

R.- Fue un episodio de Hospital Central. Tenía 19-20 años y estaba nerviosísima; al principio pasaba unos nervios tremendos.

P.- ¿Tiene algún amor ligado a Madrid?

R.- Muchos. La mayoría de mis amores han sido en Madrid.

P.- ¿Cuál es su plan favorito por la capital cuando tiene un hueco?

R.- Me gusta ir a los cines de la Plaza de los Cubos en versión original o quedar en una terraza con amigos a tomar una cerveza. También me encanta ir a la Pradera de San Isidro; llevo años yendo y me parece un plan divertidísimo donde Madrid se llena de alegría.

P.- ¿Hay alguna zona o barrio por el que se le pueda encontrar con más facilidad?

R.- Me gusta mucho pasear desde el Templo de Debod hasta el Palacio Real y las Vistillas. También me gustan mucho La Latina, Malasaña y la zona de Conde Duque.

Retrato de la madrileña. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Tiene algún bar o restaurante en Madrid al que vuelva siempre?

R.- Me encanta ir a comer a la Taberna Errante, en La Latina, que es de unas amigas que hacen recetas de sus madres. También me gusta mucho porque me parece muy madrileño, El Maño.

P.- ¿Qué plato madrileño pediría siempre aunque no tenga hambre?

R.- Siempre me gusta una tortilla de patata. La prefiero con cebolla, pero sin cebolla también me gusta.

P.- ¿Se ve dirigiendo algún día, como su hermano?

R.- Luego las cosas cambian muchísimo y la vida da muchas vueltas, pero de momento no me imagino como directora, porque creo que hay que tener muchas cualidades para eso. Quizás me imagino levantando alguna idea propia, pero actuando en ella, no dirigiendo.

P.- ¿En qué proyectos está inmersa ahora mismo?

R.- Tengo dos proyectos por estrenar: la película Un hijo, de Nacho La Casa, donde interpreto a una psicóloga infantil. Es una historia muy tierna. Y lo otro es la serie Se tiene que morir mucha gente, que estrenamos justo ahora en Cannes y que es bastante diferente al otro proyecto. Tiene un tono mucho más arriesgado y atrevido. Estoy feliz porque comparto además rodaje con amigas, Ana Castillo y Laura Weissmahr. También tengo otros proyectos que empiezo ya, pero que aún no puedo decir.

Macarena posando para este diario. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Ha celebrado usted alguna vez San Isidro?

R.- Sí, vamos siempre. Llevamos años yendo con amigos y me monto en las atracciones; hace un par de años incluso estuvimos en el toro mecánico muertos de risa. Me encanta ver el ambiente de la gente bailando y vestida de chulapa.

P.- Si no viviera en Madrid, ¿qué ciudad elegiría?

R.- Quizás Barcelona, o también me gustaría probar en algún momento en Nueva York.

Macarena García. Cristina Villarino El Español

P.- ¿Qué parte de Madrid siente usted que ya no existe, que ha cambiado demasiado, y echa de menos?

R.- Siento que hay barrios que están cambiando mucho su modo de negocio. No sabría decir una zona exacta sin meterme en líos...

P.- ¿Hay algún rincón de Madrid que le parezca especialmente cinematográfico?

R.- Me viene a la cabeza Conde Duque, aunque no es muy original, por la película de Almódovar, Madres paralelas. Creo que cualquier barrio retratado por Almodóvar se vuelve icónico.

P.- Si Madrid fuera una película, ¿de qué género sería?

R.- Creo que podría ser de todos los géneros, porque Madrid mezcla todas las energías posibles.

P.- ¿Qué le diría hoy a la Macarena niña?

R.- Es difícil. Quizás le diría que intentara disfrutar más del momento, porque al final nada es para tanto.