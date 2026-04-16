Encuentran las dos armas que podría haber usado Julio para asestar "20 puñaladas" a David en Villanueva de la Cañada

El padre del menor asesinado cree que el crimen fue planeado, ya que el sospechoso se deshizo del arma y su teléfono móvil tras el ataque.

El sospechoso, Julio, de 23 años y diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, está en la enfermería de la cárcel de Navalcarnero a la espera de una evaluación psiquiátrica.

Las armas, halladas gracias a la colaboración ciudadana, están siendo sometidas a pruebas periciales para determinar si fueron utilizadas en el crimen.

La Guardia Civil investiga dos armas blancas encontradas en Villanueva de la Cañada que podrían estar relacionadas con el asesinato de un menor de 11 años.

La Guardia Civil está investigando dos armas blancas encontradas que podrían estar relacionadas con el asesinato del menor de 11 años, David, el pasado jueves en Villanueva de la Cañada. Según han informado fuentes del cuerpo, ha sido la colaboración ciudadana la que ha facilitado estas dos armas halladas en diferentes puntos del municipio madrileño.

Ambas armas blancas, sin aparente relación entre ellas, están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para determinar si alguna de ellas está relacionada con el citado homicidio, como informan fuentes policiales a este periódico. Por el momento, se desconocen más detalles sobre dónde fueron encontradas.

En concreto, los hechos ocurrieron hace una semana, cuando este joven asestó "20 puñaladas", como ha podido saber EL ESPAÑOL, al menor de 11 años en el baño del Centro Cultural La Despernada de la localidad cuando este impartía sus clases de inglés. El menor y víctima de lo sucedido terminó falleciendo en el hospital, mientras que el sospechoso fue detenido horas después.

La Guardia Civil puso entonces en marcha un dispositivo para localizar el posible arma del crimen, si bien tras varias horas de batidas en la zona no llegaron a encontrar ningún objeto sospechoso. Ahora la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas que podrían arrojar información al respecto.

Por ahora, el detenido de 23 años, Julio -diagnosticado de un Trastorno del Espectro Autista y con un 71% de discapacidad debido a esto- se encuentra en la enfermería de la cárcel de Navalcarnero: el Centro Penitenciario Madrid IV, en el que ingresó como presunto autor de la muerte de David.

A la espera de la evaluación psiquiátrica, así como por los trabajadores y educadores sociales, que dictamine el planteamiento frente al Juzgado de Móstoles de su "reubicación" a alguno de los dos módulos psiquiátricos que tiene Instituciones Penitenciarias en nuestro país.

Por su parte, la dificultad de hallazgo de este arma precisamente era lo que apuntaba el padre del fallecido, Gabriel, para pensar que "lo tenía planeado". "Él sabía lo que había hecho: si tú tiras el teléfono para que no te geolocalicen y tiras el arma del crimen, eso quiere decir que lo has estudiado antes de hacerlo", dijo en declaraciones publicadas por EL ESPAÑOL.

Según este mismo padre, el motivo del asesinato sería una conversación de David con Julio en la que el menor le decía que querían que dejaran de ser amigos, debido a que el de 23 años decía en el pueblo que eran novios.