Mónica, Esperanza y todos los comercios asfixiados del Paseo de Extremadura por las obras: "Si vuelves, igual no estamos"

Las claves nuevo Generado con IA Los comercios del Paseo de Extremadura sufren graves pérdidas debido a las obras del soterramiento de la A-5 y la automatización de la Línea 6 de Metro. El cierre de accesos y la instalación de vallas han reducido la visibilidad y el flujo de clientes, obligando a algunos negocios a buscar alternativas como la venta online o el traspaso del local. Los comerciantes denuncian suciedad, ruido constante y falta de información o ayudas por parte de las autoridades, lo que agrava su situación. Algunos negocios históricos han tenido que despedir empleados o plantearse el cierre definitivo ante la caída de ventas y la falta de soluciones.

El comercio de la zona de Alto de Extremadura está viviendo momentos de máxima dificultad a raíz de las obras constantes que han estado viviendo desde 2024 con el soterramiento de la A-5 y, desde el año 2025, con las obras de automatización y modernización de la Línea 6 de Metro Madrid.

Aunque las labores de construcción de la autovía del Suroeste les ha disminuido las ventas, ahora mismo, lo que más afecta a los comerciantes desde el mes de febrero es la instalación de unas vallas metálicas y el cierre de la boca de Metro situada en la calle Francisco Brizuela.

Con esta acción, los comerciantes se sienten invisibilizados. Así lo expresa Mónica Burruezo, una joven de 23 años que cuando inauguró su establecimiento, MUSA Moda y Complementos, hace 6 meses, no se imaginaba la odisea que iba a vivir desde su apertura.

"Me siento invisibilizada porque lo que más vende de mi tienda es el escaparate [...] Durante las fiestas de Navidad, vendí un montón de vestidos de brillos porque desde el Metro se veían. Ahora, eso no ocurre. Se ve el letrero porque está iluminado, pero no te acercas a verlo porque no te da por acercarte", puntualizó Burruezo.

La joven emprendedora ha resaltado que otro problema añadido es el proyecto Paseo verde del Suroeste. Debido a las retenciones de las conexiones con áreas como Batán y las complicaciones con los medios de transporte, muchos clientes habituales, la gran mayoría personas mayores, avisan para decir que ya no van a ir a su establecimiento.

"Un trayecto que antes era de 10 minutos, ahora es de 45", ha relatado la propietaria de MUSA.

A consecuencia de la complejidad de la situación, Burruezo no ha tenido más alternativa que dar visibilidad a su tienda a través de redes sociales. Ha relatado a EL ESPAÑOL que se ha visto obligada a abrir TikTok Shop para poder darse a conocer de una forma diferente.

"Estoy buscando soluciones porque van a ser dos años de obras y el flujo de clientes que estoy teniendo ahora mismo es malo, muy malo. Esto es una catástrofe", sentenció.

En cambio, Esperanza Díez, propietaria de Calzados Nieves, ha decidido utilizar su local como punto de recogida de paquetes de Vinted. "Gracias a esta acción, al menos hago que se vea la tienda", explica.

Esta zapatería lleva abierta al público más de 40 años y Díez decidió seguir con el negocio junto a su hija hace un año, tras la jubilación de la antigua propietaria.

Aunque la dueña de este local de calzado también ha incidido en que estas obras les están afectando, explica que "las compras online también hacen un daño tremendo a las tiendas".

"Las compras online están haciendo mucho daño al comercio. Cuando no haya comercio tradicional, no sé qué vamos a hacer. No son solo las obras", ha relatado de manera preocupada Díez.

La propietaria de Calzados Nieves, Esperanza Díez, colocando una zapatilla en una estantería del establecimiento. Nerea Vizoso

Asimismo, ha incidido en que alguien les tiene que echar de manera urgente una mano porque, en su caso, ella no puede regalar el calzado.

A nivel ventas, la propietaria de Calzados Nieves cuenta que "ha sido un invierno un poco duro" y espera que en la temporada primavera-verano la situación mejore.

"A lo mejor cuando vuelvas por aquí, ya no estamos. Yo espero que sí. Tengo que sobrevivir porque con la edad que tengo, no me contratan en ningún sitio, aunque tenga toda la experiencia del mundo", relató de manera apenada.

Única solución: Traspasarse

Aunque Burruezo y Díez no quieren perder la esperanza e intentan seguir adelante con sus negocios, la dueña de la Floristería Sauco, Encarnación Recio, se ha visto obligada a traspasar su negocio debido al fuerte descenso de ventas.

"Me ha bajado la venta un 25-30% y no se puede costear esto [...] No lo podemos sostener. Mi alternativa es irme", ha explicado Recio.

La propietaria de Sauco ha explicado que ha aguantado dos años como ha podido y, tras barajar distintas opciones, abrirá un local junto a su hija en Navalcarnero, lugar donde residen.

"Invertir ahora en una tienda nueva es un gasto, pero nos compensa mucho más que quedarnos aquí. El alquiler es más bajo, no gastamos en gasolina, no gastamos tiempo y nos compensa", ha relatado.

Situación de la plaza del Alto de Extremadura a raíz de las obras de automatización de la Línea 6. Nerea Vizoso

Igual que ocurre con los locales de la calle Francisco Brizuela, establecimientos como el de Encarnación, están ocultos debido a un cerco metálico.

Debido a esto, Recio, molesta, explica que "se realizan labores de construcción sin pensar en los comercios".

"Las vallas son los que me están fastidiando ahora mismo el negocio, además de las obras de la N-5. La gente de Batán, Campamento, … no viene. Si es algo urgente, te llama, pero no baja como antes. Entonces, eso se nota. Es lo que hay", añadió.

El traspaso lo realizarán la segunda semana de abril y, según ha comentado la actual propietaria, los futuros dueños están al tanto de los problemas que sufre el barrio. "Dicen que no les importa. Ya tienen clientes de otros sitios".

Interior de la Floristería Sauco. Nerea Vizoso

La Librería Nubes es un comercio que lleva 10 años en activo en el barrio del Alto Extremadura. Una de sus propietarias, Carmen Castillo, ha explicado que en su caso, como llevan tantos años abiertos, no es necesario que su escaparate esté visible porque los vecinos los conocen, pero sí ha manifestado su descontento y desánimo ante esta problemática.

Igual que el resto de establecimientos, ha manifestado que se ha notado un gran descenso tanto en las ventas como en el flujo de clientes. A raíz de esto, su compañera y ella se han visto obligadas a despedir a uno de sus empleados.

"A mí no me van a dar la pérdida que hemos tenido en 2024-2025. Ha sido de un 25%. A mí no me la va a dar nadie. Hemos despedido a una persona. Y así seguimos", explicó frustrada la propietaria de Nubes.

Asimismo, al comentarle el traspaso de la Floristería Sauco, ella ha sentenciado que se le quitan las ganas de luchar y que si, actualmente, viniese alguien a decirle que está interesado por la tienda, le hace un lazo y se la da.

Interior de la Librería Nubes. Nerea Vizoso

Durante la entrevista con Castillo, numerosas personas entraban en el local para adquirir libros o material de papelería. Una de ellas, al ser preguntada por la complicación de las obras, ha declarado que solo vienen para lo justo.

Suciedad y ruido constantes

Además de la interminable duración de estas labores de mantenimiento, las tiendas se quejan del ruido y las altas cantidades de polvo que se producen. Otro de los motivos por los que la gente evita pasar por allí.

"La gente evita pasar por aquí. Yo lo haría. Si puedes pasar por la calle de al lado, para que vas a pasar por aquí", relató la propietaria de Nubes.

Castillo ha explicado que en su local tienen que pasar de manera continuada el plumero debido a la suciedad que se produce. Pero, en cambio, establecimientos de alimentación lo tienen más complicado.

Además del polvo, en algunas tiendas, como es el caso de Decorata, algunos productos se les han caído al suelo debido a los temblores que producen los obreros cuando taladran el suelo.

Vallas de las obras de la línea 6 de Metro en Alto de Extremadura. Nerea Vizoso

" A veces hasta se nos caen las cosas del escaparate", explica Diana Martello, dependienta de esta tienda de cosas para el hogar.

Asimismo, la propietaria de MUSA, Mónica Burruezo, ha relatado que debido a los altos niveles de ruido, le es imposible trabajar de una manera adecuada.

"A mí, por lo menos, me han empezado a dar unos dolores de cabeza que me quiero morir", añadió.

Sin ayudas y sin respuestas

La presidenta de la Asocomerex (Asociación de Comerciantes del Paseo Extremadura y Aledaños), María del Carmen Contreras, ha explicado a EL ESPAÑOL que el ayuntamiento y las autoridades pertinentes no les ha facilitado casi información sobre la situación que están viviendo en el Alto de Extremadura y que están esperando respuestas.

"Hemos pedido un proyecto de cómo va a ser todo y no hay ninguna respuesta. Estamos esperando", incidió la también propietaria de Muebles Hermanos Contreras.

Contreras ha incidido en que quiere que las autoridades comprendan que si hay ayudas, les echen una mano o, en cambio, les den alguna visibilidad. "Está todo un poco complicado", sentenció.

"El Paseo de Extremadura es una calle muy comercial, variedad hay. Pero atención para dar visibilidad no", declaró la presidenta de la Asocomerex.

Algunos comerciantes afectados, como es el caso de Burruezo, se sienten ahogados y están esperando con ansias alguna solución al respecto para que, nuevamente, sus establecimientos puedan volver a tener el flujo de clientes que tenían con anterioridad.