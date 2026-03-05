Los indigentes de Barajas se 'mudan' a la sala de espera de Urgencias de La Paz: "Algunos tienen enfermedades mentales"

El cierre del Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José y la falta de recursos han derivado en que los indigentes busquen refugio en instalaciones hospitalarias.

El Ayuntamiento de Madrid afirma no haber recibido comunicación directa de la situación, pero se ofrece a colaborar para resolver el problema.

Varios trabajadores del hospital confirman que la presencia de estas personas, algunas con enfermedades mentales graves, comenzó aproximadamente en octubre.

Tras el desalojo de Barajas, unos 30 indigentes han comenzado a pernoctar en la sala de espera de Urgencias del Hospital La Paz.

A finales de julio de 2025, la crisis de los cientos de indigentes que llevaban años pernoctando en las instalaciones del Adolfo Suárez finalizó tras la implantación de estrictos controles de seguridad por parte de Aena, gestor de las instalaciones aeroportuarias.

Poco a poco, los cientos de indigentes que se habían establecido en el aeropuerto abandonaron las instalaciones y muchos de ellos se trasladaron al Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José que habilitó el Ayuntamiento.

Ahora, más de seis meses después de que la crisis terminara, un grupo de unos 30 de estos indigentes ha comenzado a pernoctar en la sala de espera de Urgencias del Hospital La Paz.

Tras ser preguntado por este tema en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, dijo que la "Consejería de Sanidad está tomando las medidas correspondientes ante una cuestión que el gobierno central no supo resolver".

"El Gobierno todo lo que toca lo convierte en un caos y luego buscan culpables en otras administraciones públicas. Trabajaremos de la mano de los servicios sociales y la consejería de Sanidad para dar respuesta a este problema en el Hospital La Paz", apostilló el consejero de Presidencia,

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid informan de que, de momento, no han recibido "comunicación de esta situación por parte de La Paz" y añaden que el Ayuntamiento está "a su disposición para trabajar de forma conjunta en la resolución de esta cuestión".

Pero varios trabajadores de La Paz confirman a Madrid Total esta situación que, según cuentan, empezó "aproximadamente el pasado mes de octubre".

"Suelen llegar hacia las 21.00 horas y se quedan en la sala de espera ubicada en el exterior de Urgencias. Allí hay máquinas de café, snacks y bancos, y se quedan toda la noche. Se suelen marchar hacia las 8.00 horas, cuando ya ha amanecido", cuenta un trabajador en el exterior de la zona de Urgencias de La Paz.

Según cuenta otra trabajadora, el perfil de indigente que se ha establecido en la sala de espera es similar al que describían hace unos meses los trabajadores del aeropuerto madrileño: "Algunos de ellos tienen enfermedades mentales graves, ya que es común verles deambular y hablar solos, a veces incluso gritar sin motivo".

Al igual que sucedía en el Adolfo Suárez, una trabajadora de La Paz se queja de que se trata de una "situación insalubre para un hospital", pero por otro lado destaca que es "un tema complicado y delicado".

Por otro lado, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Cibeles, informan que mantienen coordinación con las unidades de trabajo social de otros hospitales de la ciudad en los que en algún momento se ha detectado la presencia de personas sin hogar.

El desalojo de Barajas

La crisis de los indigentes de Barajas supuso un fuerte choque institucional entre el Ayuntamiento de Madrid y Aena, gestor de las instalaciones del Adolfo Suárez.

Cuando la sociedad aeroportuaria informó a finales de julio de que los indigentes no podían permanecer por más tiempo en las instalaciones, el Ayuntamiento sentenció que no volverían "a acudir a las mesas técnicas" con Aena y el Gobierno para afrontar el problema del sinhogarismo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Cabe recordar que, para atajar la crisis, el Ayuntamiento de Madrid abrió el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José con 150 plazas. Una vez que se cerró el centro el pasado 20 de octubre, todos los indigentes fueron reubicados en otros centros.

Muchos trabajadores del aeropuerto de Madrid temían que los indigentes volvieran al Adolfo Suárez una vez que se cerrara el recurso, pero lo cierto es que eso nunca sucedió y terminó la crisis en el aeropuerto. Una crisis que, ahora, podría resurgir en las instalaciones de La Paz.