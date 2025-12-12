Dos redadas en discotecas de Latina y Vallecas acaban con 20 detenidos: muchos arrestados estaban indocumentados

Una de las discotecas en la que se ha producido una redada. Telemadrid

Noche de redadas policiales en dos discotecas de Madrid. La Policía Nacional ha llevado a cabo dos entradas y registros en dos clubs ubicados en los distritos de Puente de Vallecas y Latina según confirman fuentes policiales.

Según informa Telemadrid, en total se han producido 20 detenciones por no llevar documentación o por estar en situación irregular.

El citado medio publica que hasta la discoteca ubicada en Latina se han desplazado varias dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, así como la Unidad Canina y la Unidad de extranjería.

El local tenía licencia de apertura y, durante los registros, no se han encontrado drogas o sustancias estupefacientes.

En esta discoteca se han producido 12 detenciones y en el club de Puente de Vallecas se ha detenido a otras ocho personas por los citados delitos.

Estas redadas han tenido lugar en vísperas de las fiestas navideñas, momento en el que la Policía intensifica los controles, especialmente en carretera, para prevenir accidentes o sucesos, muchos de ellos relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes.