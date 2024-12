El misterio del 'rider' arrollado: la Policía trata de identificarlo y sus compañeros denuncian el "peligro" que sufren

"Hay accidentes a diario, por fortuna, sin fallecidos, pero no podemos normalizar que sigan muriendo compañeros". Son las palabras de un portavoz de la plataforma Riders x Derechos sobre el atropello mortal que sufrió un repartidor hacia las 2.00 horas de la madrugada del lunes en la calle Mirasierra esquina con la calle Cuesta, en el madrileño barrio de Usera.

El caso es especialmente trágico, ya no solo porque se ha producido en vísperas de la Navidad, sino porque el joven fallecido, "de unos 30 años", no llevaba documentación y la Policía se afana por identificarle.

Desde la plataforma Riders x Derechos, hacen hincapié en que la situación laboral de los 'riders' es delicada y compleja: "Hay que esclarecer si este compañero ha muerto trabajando o no, porque de ser así, sería otro caso de accidente in itinere. Aunque llevara una mochila de Glovo, es posible que no trabajara para esa empresa sino para otro establecimiento. Pero lo más importante es que la investigación determine qué le paso a este compañero".

Unas palabras que coinciden con un comunicado que ha publicado UGT en relación al suceso. El sindicato apunta a que, ya que no portaba documentación, la víctima podría ser un posible caso de realquiler de cuentas de las apps de Glovo o Uber, a través de uno de sus falsos autónomos. Es decir, un trabajador en situación administrativa irregular.

El sindicato ha querido mostrar su más sentido pésame a la familia, sus compañeros y compañeras y han manifestado su repulsa por el suceso, poniéndose a su disposición para emprender las medidas que consideren oportunas.

Detenido el autor del atropello

Por otro lado, la Policía Municipal de Madrid detuvo durante la tarde del lunes al autor del atropello mortal. Se trata de un hombre de origen chino, que se entregó de manera voluntaria hacia las 17.00 horas en la comisaria de Policía Judicial de Tráfico, ubicada en la calle Plomo, en el distrito de Arganzuela.

Según fuentes policiales, el autor material de este atropello mortal se entregó de manera voluntaria por la presión y porque sabía que su coche estaba custodiado en dependencias policiales. En el interior del vehículo se encontraba toda su documentación.

Al parecer, el conductor del turismo perdió el control de su coche y atropelló al 'rider', al que causó la muerte en el acto, tal y como informó un portavoz de Emergencias Madrid. Las citadas fuentes también indicaron que, tras el accidente, el conductor y su copiloto abandonaron el coche y se dieron a la fuga a pie.

Además, en el accidente, el conductor también impactó contra diversos elementos de mobiliario urbano (semáforo, buzón de correos, contenedores, etc.) que quedaron seriamente dañados.

A su llegada, los sanitarios de Samur confirmaron el fallecimiento de la víctima. No había posibilidad de reanimación, puesto que se que encontraba politraumatizado.

Por otro lado, los bomberos Madrid retiraron el coche siniestrado de una zona ajardinada. Para ello tuvieron que mover un coche aparcado y quitar un banco. Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal Madrid realizó el atestado con ayuda de testigos y Comisaría Judicial de la Policía Municipal trabaja en la identificación de la víctima mortal.