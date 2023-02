La UCM investiga a un profesor por un mail a sus alumnos: "El 'sí es sí' puede acabar con la infidelidad"

Nueva polémica en la Universidad Complutense de Madrid. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología abrirá una investigación interna sobre uno de sus profesores, el catedrático Carlos de la Puente Viedma. Este docente envió supuestamente a algunos de sus alumnos un correo electrónico con reflexiones confusas y controvertidas sobre la ley del 'solo sí es sí', el aborto, la eutanasia o el caso de Dani Alves.

La Facultad se reunirá primero con los alumnos que han denunciado internamente el contenido del correo electrónico del profesor. Después, convocará una comisión de calidad para "examinar las evidencias" recabadas, según confirma a Madrid Total Elisa García Mingo, vicedecana de Estudiantes y Participación de la Facultad. Se trata, en cualquier caso, de un primer paso que toma la Facultad para esclarecer los hechos, que han generado "malestar" entre el alumnado.

La comisión de calidad es un órgano interno de la Facultad formado por los profesores e investigadores del centro, el personal de administración y los estudiantes. Después de comprobar la veracidad de la versión expuesta por los alumnos y de valorar las pruebas recabadas, la comisión tendrá que decidir de forma unánime si apercibe o no a De la Puente.

El órgano también puede solicitar una inspección de servicios al Rectorado de la Complutense, que es el responsable último de gestionar a todo el personal docente de la Facultad, explica García Mingo.

La polémica estalló el martes, cuando un usuario de Twitter compartió en la red social unas capturas de pantalla con el contenido del correo electrónico. Según la delegación de alumnos de la Facultad, el profesor envió el mensaje a algunos estudiantes de una de las asignaturas que imparte en el Campus de Somosaguas, en Pozuelo.

Esto ha ocurrido en la Universidad Complutense.

Un profesor llamado Carlos De La Puente, ha enviado este correo a los alumnos de una asignatura. pic.twitter.com/sZRK7oNNjg — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) January 31, 2023

De la Puente da clases de estadística aplicada a las Ciencias Sociales para los alumnos del grado en Ciencias Políticas. También enseña métodos y técnicas de investigación social a los estudiantes del grado de Antropología Social y Cultural.

En el mensaje, el autor comienza avisando al alumnado de que el correo es de "presentación" y para "hacer algunas observaciones". En primer lugar, advierte a los estudiantes de que la asistencia a clase se controlará "mediante firma" y de que dará más detalles sobre esta cuestión "el primer día de clase".

Justo después, el docente expone a los alumnos una serie de puntos que "deben considerar" para "aprobar" la asignatura. Es en esta parte del correo electrónico donde comienza a hacer alusiones y críticas más o menos evidentes al aborto, la eutanasia o al sistema judicial y a poner ejemplos del caso de Dani Alves o la ley del 'solo sí es sí'.

"La asignatura se rige por los principios de la disciplina, trabajo y estudio, y no tienen ninguna ideología", asegura el autor, que asegura llevar la materia con "mano de acero inoxidable, impoluto e inmaculado".

Conde Pumpido, Alves y el 'sí es sí'

Su primera alusión es hacia el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido: "A diferencia" del jurista -dice el docente- "el único polvo que van a ver en el bajo de mis pantalones es, literalmente, el de la tiza, y nunca encontrarán polvo metafórico".

El profesor acusa después al plan Bolonia de convertir la universidad en una "Formación Profesional" y anima a los remitentes a "formar su opinión en base a saber observar, leer, escuchar, mirar y relacionar". En este punto, pone de ejemplo el caso de Dani Alves, en prisión provisional sin fianza desde el 20 de enero tras ser detenido por una presunta agresión sexual.

"Parece ser que ha forzado sexualmente a una mujer, el juicio lo decidirá. Lo que sabemos es que está en la cárcel. Pero la realidad, por las pruebas recogidas, es que ha tenido relaciones sexuales con una mujer, lo que quiere decir que ha sido infiel a su mujer y la Sra. le ha denunciado en una comisaría", expone.

"Seguramente, -sigue el correo-, sin la ley del 'solo sí es sí', la policía no le habría hecho ni caso. Pero con esa ley, todo lo que diga una mujer se tiene muy en cuenta (lo que me parece perfecto), pero entonces la cuestión es que todos los personajes públicos que tengan amantes estarán temblando (también me parece muy bien) y entonces la ley del 'solo sí es sí' puede que acabe con la infidelidad".

Del aborto a los virólogos

El catedrático sigue encadenado en el correo argumentos fuera de lugar para un supuesto mensaje de presentación de una asignatura. Reflexiona sobre la presunción de inocencia o sobre la "justicia de Dios" y sigue exponiendo ejemplos para 'reforzar' su mensaje. "A pesar de lo que pueda decir la ley humana, el aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes y abominables contra la Creación.

El autor concluye el correo con una reflexión sobre los "virólogos" y el significado de la vida y dedica unas últimas palabras a sus alumnos: "Como ven, tenemos mucho trabajo por delante y esta sociedad española es una fuente inagotable de trabajo".

