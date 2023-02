Más de 80.000 votos: el reto de Villacís para seguir en el Ayuntamiento de Madrid y repetir coalición con el PP

Tras el repentino tsunami que ha envuelto a Begoña Villacís durante los últimos días ha llegado la calma. La líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y vicealcaldesa del Ayuntamiento de la capital ha confirmado este mismo miércoles que volverá a presentarse por el partido naranja a las elecciones del Ayuntamiento capitalino.

En una comparecencia tras varios días de silencio, Villacís ha intentado calmar las aguas que la han rodeado entre conspiraciones de un posible salto al Partido Popular y una refundación 'regional' de Ciudadanos. Pero la marejada no ha hecho más que empezar.

Ahora, Begoña Villacís se enfrenta al gran reto de recuperar a un electorado a la deriva antes de las elecciones municipales del 28 de mayo y conseguir los 80.000 votos necesarios (aproximadamente) para entrar en el Ayuntamiento.

La casa consistorial de Madrid, como muchos otros municipios, responde a la Ley D'Hondt. Esto significa que si un partido no consigue aglutinar el 5% de los votos emitidos por sus conciudadanos no puede entrar en sus cortes.

Según los datos de participación de las últimas elecciones al Ayuntamiento de Madrid, ese 5% se traduce en, aproximadamente, unos 80.000 votos. Sólo si Villacís consigue convencer a ese número de votantes podrá entrar en el Ayuntamiento y, como ella misma ha declarado, volver a hacer tándem con el actual alcalde José Luis Martínez Almeida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Europa Press

Según las últimas encuestas que manejan los partidos, la presencia de Ciudadanos en la Asamblea es imprescindible para que el bloque del Partido Popular y Ciudadanos pueda gobernar sin necesidad de Vox.

Los sondeos electorales no acaban de darle mayoría absoluta al alcalde por lo que una de las esperanzas del PP es que el partido de Villacís consiga al menos tres concejales y se vuelva a reeditar el pacto de Gobierno.

Es precisamente con esa premisa con la que, este miércoles, Begoña Villacís se ha presentado como la “convencida” liberal. "Más convencida que nunca", imploraba en su declaración después de que se la hubiera visto con Elías Bendodo —mano derecha del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo—, en una cafetería cerca de Génova.

Y es que, Villacís quiere que los madrileños elijan a Ciudadanos para "no dejar el Ayuntamiento de Madrid en manos de Vox". En este sentido, ha puesto en valor el "equipo" que hace con el alcalde del PP a quién le ha agradecido su discreción estos días.

Silencio de Almeida

Durante las últimas 24 horas, y cada vez que le preguntaban insistentemente por el tema, Almeida se ha mantenido cauto y ha reiterado que su trabajo y el de Villacís pasa por hacer un Madrid mejor. Sin entrar en la disputa política.

"Agradezco la sinceridad y honestidad de Feijóo. Si preguntáis a Almeida confirmará todo lo que he dicho", ha dicho Villacís en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Este mismo martes, la vicealcaldesa y el alcalde se reunieron en el Ayuntamiento de Madrid al terminar el pleno y, como adelantó Madrid Total, ni "ella pidió nada, ni él se lo ofreció". Es decir, fue una reunión de puesta en común de sensaciones sin mayor transcendencia.

Antes del reto de conseguir los 80.000 votos para conseguir "de dos a tres escaños", según fuentes municipales, y volver a hacer equipo con Almeida; la líder de Ciudadanos tiene que pasar el proceso de primarias que se inicia este fin de semana.

Según ha adelantado este miércoles, se presentará a las primarias de su partido porque "nunca me he ido de Ciudadanos". El resto de candidatos tienen hasta el 6 de febrero para registrarse y disputarle el puesto aunque no se espera que tenga competencia.

Respecto a la polémica sobre su supuesto salto al PP o no, ella ha insistido en que lo que acordaron en la "refundación" es que iban "a ser un partido más municipalista": "No debemos ser inflexibles y hay que escuchar a quien conoce su municipio y territorio".

"Nunca me he propuesto al PP" ha sido otra de las frases claves de su comparecencia. "Ha quedado claro lo que ha dicho Feijóo. El motivo de mi quedada con Bendodo no era mi paso al PP. Me reúno con gente de todos los partidos", ha aclarado.

