Villacís anuncia que se presentará con Cs a la alcaldía de Madrid: "Estoy más convencida"

"Estoy más convencida que nunca". Begoña Villacís ha anunciado que se presentará a las primarias de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. Y ha defendido su decisión: “Me voy a presentar para liderar el espacio de Ciudadanos porque me siento orgullosa de lo que hemos hecho. Hemos sido el mejor gobierno de coalición y Madrid caería en manos de Ortega Smith si no me presento a las primarias”.

La vicealcaldesa de Madrid ha reconocido, además, que permanecerá en Ciudadanos y no se marchará al PP, tal y como había adelantado Madrid Total la mañana de este miércoles. Ha aseverado, de hecho, que no se queda en Ciudadanos porque "nunca" se ha "ido de Ciudadanos". De esta manera, ha querido ensalzar la importancia de si partido.

Según ella, se presenta a las primarias de su partido y lo que acordaron en la "reundación" es que iban "a ser un partido más municipalista": "No debemos ser inflexibles y hay que escuchar a quien conoce su municipio y territorio".

"Nunca me he propuesto al PP" ha sido otra de las frases clave de su comparecencia. "Ha quedado claro lo que ha dicho Feijóo. El motivo de mi quedada con Bendodo no era mi paso al PP. Me reúno con gente de todos los partidos", ha aclarado. También ha tenido palabras para los líderes del PP: "Agradezco la sinceridad y honestidad de Feijóo. Si preguntais a Almeida confirmará todo lo que he dicho".

Ha querido esperar a este miércoles para hacer un "diagnóstico de estos últimos días convulsos". Aguardaba "el momento adecuado para hablar" y dice que se ha manifestado tras todo lo acontecido, "cuando se ha acabado el barro".

Durante su declaración antes los medios, ha sacado pecho por sus siete años en política en los que, afirma, ha tenido "lealtad, honestidad e integridad" y ha sido fiel a sus principios. "Aporto casi cuatro años de ejercicio de gobierno en los que hemos vivido momentos muy difíciles de los que realmente ponen a prueba como una pandemia o una crisis de gobierno". En este sentido, ha remarcado que, en su momento, rechazó ser alcaldesa de Madrid por esa misma lealtad.

Días de reuniones

Ahora que ha anunciado que se presenta a las primarias de su formación para la alcaldía, queda por ver si su propuesta tiene competencia. El resto de candidatos tienen hasta el 6 de febrero para registrarse y disputarle el puesto.

La rueda de prensa comenzó a las 16 horas con el objetivo de despejar las dudas sobre su futuro político, marcado en los últimos días por el posible paso a las filas del Partido Popular.

Sus declaraciones tuvieron lugar ante los medios de comunicación en el Hotel Urso de la capital, en la céntrica calle de Mejía Lequerica. Rompía así con el silencio que mantuvo el martes durante todo el Pleno de la capital, donde fue la protagonista indiscutible de la jornada.

Además, esta rueda de prensa llega después de haberse reunido con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio de Cibeles, ante los últimos acontecimientos sobre su futuro en Ciudadanos.

En el foco

Pocos días después de que Cs culminara su proceso de refundación con la salida de Inés Arrimadas de la presidencia, Begoña Villacís se ha convertido en el foco mediático desde que el pasado viernes diera a conocer que podría valorar ser una "corriente interna" dentro del PP.

Sin embargo, la nueva dirección le dejó claro el lunes que el partido irá a los comicios en solitario porque ese fue "el mandato" que la Ejecutiva recibió en la Asamblea Extraordinaria de mediados de enero. Y ya recalcaron a la vicealcaldesa que quien vaya a ser candidato de Ciudadanos en Madrid deberá cumplirlo.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Guillermo Díaz, que fue portavoz del equipo que lideró la refundación del partido, ha subrayado que la "hipótesis" de la integración "nunca estuvo sobre la mesa" y ha vuelto a garantizar que Ciudadanos se presentará en solitario a las elecciones de la capital.

