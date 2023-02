Begoña Villacís seguirá en Ciudadanos pero debe desvelar si se presentará a la alcaldía de Madrid

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha decidido que se queda en Ciudadanos y así lo comunicará públicamente en las próximas horas. Villacís tenía hasta el domingo para decidir, fecha límite para que se presenten las candidaturas de cara a las primarias que se celebrarán entre el 15 y el 16 de este mes. Con esta decisión la vicealcaldesa zanja los rumores que la vinculaban al Partido Popular.

Hace unos días, la portavoz de Ciudadanos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid comunicó a su partido que estaba valorando ser "una corriente interna" dentro del PP. Además, este martes por la tarde se reunió durante 15 minutos con el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida para valorar "los acontecimientos de los últimos días", tal y como informó Madrid Total.

Sin embargo, Villacís se quedará finalmente en Ciudadanos y así lo anunciará en una rueda de prensa que tendrá lugar este mismo miércoles en Madrid. En ella, además de mostrar su convicción de permanecer en el partido por haber decidido varias jornadas antes de la fecha límite, asegurará que irse al PP nunca ha sido una opción que haya valorado realmente.

Begoña Villacís y Martínez-Almeida. Alberto Ortega / Europa Press

Ahora la duda estriba en si la vicealcaldesa madrileña formará parte de las listas de Ciudadanos para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo. No obstante, EL ESPAÑOL no ha podido contrastar si va a ser candidata a la alcaldía de Madrid o continuará en Ciudadanos en un segundo plano.

Feijóo y Villacís

El presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo ha dicho este miércoles que Begoña Villacís le parece "una buena vicealcaldesa de Madrid, ha sido leal y ha dado estabilidad" al gobierno municipal.

Preguntado por Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero, Feijóo ha añadido que "Villacís no nos ha dicho que quiera ingresar en el PP, a mí no me lo ha dicho, y creo que a Bendodo tampoco".

Feijóo, además, ha recordado que "hay 166 cargos orgánicos de Ciudadanos (Cs) que voluntariamente entraron en nuestro partido afiliándose, algunos van en las listas, otros en el gobierno de la Comunidad de Andalucía o de Madrid". Algo que a su juicio es comprensible porque "el PP es un partido de centro reformista y Ciudadanos también lo era".

Este martes, paralelamente a la reunión de Almeida con Villacís, el vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto dijo durante una rueda de prensa en el Senado que, si la dirigente de Ciudadanos quería irse al PP, tendía que mostrar "una voluntad expresa de incorporarse".

El pleno del martes

La líder de Ciudadanos, asimismo, rechazó hacer declaraciones tras el pleno celebrado en Cibeles, ni siquiera en los corrillos que se suelen formar en el Patio del Ayuntamiento durante el debate. En todo momento estuvo arropada por su delegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes.

Begoña Villacís durante el pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado martes. Gustavo Valiente / Europa Press

El alcalde Almeida no pudo escaparse de los focos y los micrófonos y sí acabó por dar algunas declaraciones a la prensa: "No tengo nada que añadir a lo que ya dije ayer sobre este asunto. Lo único que puedo decir es que este Gobierno seguirá trabajando como hasta ahora, y pueden tener la seguridad los madrileños que tanto Villacís como Almeida seguirán trabajando igual".

El misterio en torno a la decisión de Villacís iba en aumento conforme se prolongaba su silencio. Sin embargo, durante el encuentro con el alcalde, Villacís no pidió nada a Almeida ni este "le ha ofrecido nada", detallaron a Madrid Total fuentes cercanas a la de Ciudadanos.

