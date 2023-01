El tiempo en Madrid para este fin de semana: en alerta por la primera ola de frío

Parece que el invierno ha llegado plenamente pasada la primera mitad del mes de enero. Desde este lunes se ha notado una bajada de temperaturas generalizada en España, causada por las borrascas Fien y Gerard. El viento huracanado, la lluvia y la nieve han sido los protagonistas durante varios días, poniendo en alerta a casi todo el territorio nacional.

La capital también ha recibido estos efectos meteorológicos, pues la Sierra de Madrid vuelve a estar nevada e incluso hemos visto caer los primeros copos de nieve en la ciudad, aunque sin llegar a cuajar. El viento sí causó estragos, bajo alerta roja por rachas de unos 80 kilómetros por hora, se procedió a cerrar grandes parques, donde han caído ramas y algunos árboles, aunque no se han detectado percances graves ni personales.

Llegado el viernes, seguro que son muchos los madrileños y visitantes que se preguntan qué tiempo va a hacer este fin de semana, de cara a poder realizar diferentes planes y que no se vean fastidiados por la situación climatológica, y para estar bien preparados según la zona a la que vayas. Por ello, desde Madrid Total, te ofrecemos la información general del tiempo que hará en Madrid este fin de semana del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de enero.

Según inorma Europa Press, Salud Pública activa en la Comunidad de Madrid la primera alerta por frío ante una previsión de -3,3º el domingo.

El tiempo en Madrid para el viernes 20 de enero

Según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el viernes se espera que las temperaturas suban en general, tanto las mínimas /7º C) como las máximas (14º C). El sol prevalecerá por encima de las nubes en casi todo el territorio.

En datos de la AEMET: “Probabilidad de precipitaciones débiles en la Sierra, más frecuentes por la mañana. Cota de nieve en ascenso de 1400 a 1800 metros. Temperaturas en aumento generalizado, notable en las máximas. Viento del oeste y noroeste que disminuirá a flojo, con rachas muy fuertes del noroeste en la Sierra por la mañana.”

El tiempo en Madrid para el sábado 21 de enero

Pero el aumento de las temperaturas durará poco. De hecho, el sábado bajarán de golpe varios grados, con mínimas de 2º C y máximas de 10º C, lo que sí continúa es la poca nubosidad. En la web de la AEMET han facilitado estas previsiones:

“Cielo nuboso, temporalmente cubierto en la Sierra, disminuyendo a poco nuboso. Probables brumas y nieblas matinales en la Sierra, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la mañana. Temperaturas en descenso, más acusado en las mínimas. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo de norte y nordeste.”

El tiempo en Madrid para el domingo 22 de enero

En el último día de este fin de semana llegará el frío polar. La temperatura mínima caerá hasta -3º C y la máxima a 8º C, de nuevo con poca nubosidad y sol predominante. En algunos puntos de la comunidad, la sensación térmica será de -5º C. Según AEMET, esta es la previsión para todo el domingo:

“Poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Heladas generalizadas, débiles en el centro y sur de la Comunidad y más intensas en la Sierra, donde pueden llegar a ser fuertes en zonas altas. Viento flojo de componente norte.”

