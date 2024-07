Todo sobre Mad Cool 2024: cartel, horarios y cómo llegar y volver del recinto

El Mad Cool, uno de los festivales más importantes del mundo, celebra la que es su séptima edición del 10 al 13 de julio de 2024, y lo hará de nuevo en el mismo espacio en el que ya se estrenó en el pasado año 2023, aunque ha recibido unas mejoras para hacer frente a algunas de las críticas que recibió. Una de las principales medidas ha sido la reducción del aforo hasta las 58.000 personas diarias (el pasado año estaba fijado en 70.000) para evitar aglomeraciones.

Además, han sido habilitados tres accesos distintos en lugar del único que había en la última edición, se han ampliado los días de festival de tres a cuatro, y se han reducido los escenarios desde ocho a seis.

Cómo ir y volver del Mad Cool 2024

El Mad Cool 2024 se celebra en el Iberdrola Music, en la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi (Villaverde), pudiendo llegar al festival a través de diferentes medios de transporte.

Se puede llegar en Metro, a través de la línea 3 para llegar hasta la parada Villaverde Alto, que también será la estación de regreso, contando esta con un horario de apertura entre el 10 y 13 de julio que se alargará hasta las 04:00 horas de la madrugada para facilitar el transporte de los asistentes. Desde la parada al recinto hay unos 15-20 minutos a pie. Además, durante las horas extraordinarias de actividad del Metro, solo se hará el recorrido desde Villaverde Alto hasta Sol, con paradas en Legazpi y Embajadores.

También se puede llegar en Cercanías, en este caso a través de la línea C3, con parada en San Cristóbal Industrial; línea C4 y línea C5, ambas con parada en Villaverde Alto. El horario en el caso de los trenes de cercanías también se amplía los días del festival hasta las 04:00 horas.

Una tercera opción de transporte es el autobús, para lo cual se podrá usar el servicio de lanzaderas gratuito de EMT, así como las diferentes líneas que llevan hasta el lugar, siendo estas las siguientes:

Línea 22 (Legazpi – Villaverde Alto): horario de 05:30 a 23:45 horas.

horario de 05:30 a 23:45 horas. Línea 79 (Legazpi – Villaverde Alto): horario de 06:00 a 23:30 horas

horario de 06:00 a 23:30 horas Línea T41 (Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina): horario de 06:30 a 21:00 horas

horario de 06:30 a 21:00 horas Línea N14 (Cibeles – Villaverde Alto): horario de 23:40 a 05:50 horas

horario de 23:40 a 05:50 horas Línea 428 (Getafe - Valdemoro): horario de 06:00 a 23:30 horas

Además, habrá distintos puntos específicos para la parada tanto de taxi como de VTC en las inmediaciones del festival, de manera que los asistentes contarán con diversas opciones para poder llegar a uno de los festivales más importantes del verano a nivel nacional e internacional.

Cómo es el recinto del Mad Cool 2024

El Mad Cool 2024 se celebrará, de nuevo, en el Iberdrola Music, cuya entrada principal se realiza por la calle Laguna Dalga. Posee un total de 185.000 metros cuadrados, con aforo para más de 100.000 personas, aunque para evitar problemas de aglomeraciones se ha reducido a algo más de la mitad.

Este espacio, que anteriormente era conocido como Nuevo Espacio de Festival de Madrid, destaca por ser el espacio sostenible más grande de Europa, ya que su electrificación ha sido creada en su totalidad con energía verde, contando con unas grandes placas solares en forma de sol que recogen la energía con la que se alimentan las demandas de los escenarios. Dispone además de todos los servicios que son necesarios para el correcto desarrollo de eventos musicales que en él tengan lugar, con baños públicos, taquillas, sanitarios, etcétera.

En esta ocasión se encontrará distribuido en un total de seis escenarios, zona de gastronomía, zona comercial, así como fuentes de agua, puntos de apoyo y mucho más.

Cartel del Mad Cool 2024

Madrid vuelve a convertirse este verano en el epicentro de la música, contando con una agenda cultural cargada de actuaciones para todos los gustos. Con el paso de los años, el Mad Cool Festival se ha consolidado como una de las grandes citas musicales de la capital de España, que en este año regresa con un cartel de primer nivel, con artistas que no dejarán indiferente a ninguno de los visitantes.

El miércoles 10 de julio se podrá disfrutar de las actuaciones de Carlita, Choses Sauvages, Dead Posey, Claudia León, Crawlers, James Arthur, Garbage, Janelle Monáe, Jet Vesper, Julieta, Kenya Grace, Kid Francescoli, Rels B, Sexyy Red, Soccer Mommy, Swim School, Parra for Cuva, Nothing But Thieves, Nadye, Xavi Fornaguera, Tom Odell, The Smashing Pumpkins y Dua Lipa, la gran protagonista de la primera jornada del festival.

El jueves 11 de julio contará con las actuaciones de Adiel, Black Honey, Bomba Estéreo, Blanco White, Keane, Lola Bozzano, Lawrence, Greta Van Fleet, CC: Disco!, Bonobo DJ Set, Kneecap, Larkin Poe, Merino, Merina Gris, Paul Kalkbrenner, Nia Archives, Motxila 21, Mando Diao, Michael Kiwanuka, Lucy, Sugar Free, Sofi Tukker, Piem, Pearl Jam y The Heavy.

El viernes 12 de julio se subirán a los escenarios del Mad Cool 2024: Alvvays, Atomic Rose, Alec Benjamin, Acid Arab Dj Set, Black Pumas, DJ Koze, Gilipojazz, Comandante Twin, Danilo Plessow, Jayda G, Depresión Sonora, Jessie Ware, Maneskin, Sleaford Mods, Rema, Lola Haro, Lina de Sol, Pilt, Julia Sabaté, Mochakk, Tom Morello, Unknown Mortal Orchestra, Sum 41, The Breeders y Stay Homas.

Para poner el punto y final al festival, el sábado 13 de julio los asistentes podrán vivir de primera mano las actuaciones de Ashnikko, Arlo Parks, Andrés Campo, 2ManyDJS, Bring Me The Horizon, Bar Italia, He.She.The.Live, Genesis Owusu, Axel Boman, Fuet!, Chinchilla, Lord Huron, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Slix, Sea Girls, Picture Parlour, Joel Culpepper, Honeyluv, Patricia Lint,Tyla, The Warning, The Blessed Madonna, The Gaslight Anthem, The Killers, The Kooks y Avril Lavigne.