Mad Cool se prepara para el fenómeno fan en su semana clave: tendrán un espacio especial para las colas

A menos de un mes de su celebración, el festival Mad Cool afronta una de sus semanas más importantes. Días clave para este evento en los que se ratificarán detalles del principio de acuerdo que se alcanzó el pasado viernes entre el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno y los promotores del festival.

Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Getafe se reunirán en los próximos días para abordar los "problemas de movilidad y de seguridad" que pueda acarrear el evento, todavía sin la licencia concedida por parte del Ayuntamiento de Madrid.

A la cita no está previsto que acuda el alcalde, José Luis Martínez Almeida, pero sí alguien de su consistorio. Se espera que sea el broche final al culebrón que se ha montado en torno a la celebración o no del festival que no se entiende desde la dirección del mismo.

Desde Delegación de Gobierno, informan que una vez el Ayuntamiento conceda la licencia de actividad se organizará la reunión técnica de seguridad y, antes de la celebración del Mad Cool, la reunión política para analizar el futuro del recinto.

Mad Cool lleva teniendo reuniones durante meses con todas las partes implicadas, presentó su nuevo programa de movilidad y ha trabajado coordinadamente con todas las partes para que los problemas de su primera edición en el recinto Iberdrola Music (en Villaverde) no se repitan.

Son conscientes de que deben de recibir el último 'ok' para su plan de movilidad y seguir "cerrando flecos", pero tienen, incluso, cerrado con Metro de Madrid y Cercanías Renfe la apertura de ambas líneas para solucionar los problemas de movilidad. Un servicio que los promotores pagarán en exclusiva gastándose más de 400.000 euros.

De hecho, el festival tiene tan claro que va a celebrarse que prepara un dispositivo diseñado, exclusivamente, para el fenómeno fan. Tal y como ha podido confirmar Madrid Total, el festival ha habilitado un espacio en el recinto para que, en el caso de que haya mucha gente haciendo cola previa a los conciertos, no se vea comprometida la movilidad.

Artistas como Dua Lipa, que actúa el miércoles, pueden desatar ese fenómeno fan, similar al que se movilizó alrededor del concierto de Taylor Swift, y los organizadores no quieren que eso suponga ningún problema.

Por eso, y recordando que el festival se celebra la primera quincena de julio, el dispositivo especial para este fenómeno fan contempla un espacio dentro del propio recinto para que pueda hacer cola y refugiarse del calor.

Vecinos de Getafe Norte critican que pretendan repetir Mad Cool en 2024 otra vez cerca de sus viviendas EE

En este sentido, los organizadores han adelantado que el objetivo es combinar las 'ansias' de algunos fans por ver en primera fila a su artista favorito, con la correcta movilidad de la zona, sin ocasionar ningún prejuicio a los vecinos.

Para ello, este recinto va a tener "sombras y baños" y va a estar dentro de las propias instalaciones, lo que mejorará, además, la convivencia con los vecinos para los que también han elaborado un dispositivo especial.

Subvenciones y reuniones

Pero que el festival se vaya a celebrar no es sólo un deseo de los organizadores y de los miles de amantes de la música que han comprado las entradas. Es una cuestión de números.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha subvencionado con 200.000 euros esta edición y la Comunidad de Madrid con un millón. Si en su cabeza estuviera negar su puesta en marcha, no se habría realizado tal desembolso.

Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Getafe, que ha hablado con los organizadores para poner a su disposición autobuses desde el municipio; y con la Delegación del Gobierno, que se ha reunido en muchas ocasiones con ellos para ver su plan de seguridad. Y es que, el Gobierno central tiene la competencia de la M-45, principal vía de acceso.

Mejoras y una posible colaboración

El festival asegura haber aprendido "mucho" de sus errores y en solventar los problemas del recinto. En que todo se arregle está, incluso, su viabilidad de cara al futuro.

Hay que recordar que el propio consejero de Cultura, Mariano de Paco, anunció en una entrevista con Madrid Total que se barajaba la posibilidad de hacer una colaboración público-privada con el recinto, propiedad e Iberdrola y Coca-Cola, para que fuera el espacio de festivales de la Comunidad de Madrid.

Entre las soluciones que el festival ha puesto para mejorar la situación respecto al año pasado está la ampliación de accesos al recinto (de uno a tres), abrir metro y Cercanías por la noche (es la primera vez que un festival paga la Renfe) y mover los baños a los laterales del espacio.

Además, las lanzaderas y todo el flujo de personas se alejará de las viviendas y se redireccionarán hacia el recinto y habrá una reducción de aforo importante que evitará aglomeraciones.