El mercadillo 'vintage' para visitar del 11 al 12 de septiembre en Madrid: muebles y objetos de Francia, Alemania y Portugal

Una foto de archivo de una edición pasada del Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas. Cedida

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Las claves Generado con IA El Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas se celebra el 11 y 12 de septiembre en el recinto ferial, con más de 150 brocantes de antigüedades y objetos vintage llegados de Francia, Alemania y Portugal. El evento ocupa 15.000 metros cuadrados y ofrece miles de piezas únicas, como mobiliario antiguo, decoración retro, vajillas, piezas de colección, arte y complementos. La experiencia incluye food trucks y bar, y este año se añade un servicio de autocar lanzadera los sábados desde Pinar de Las Rozas. La entrada cuesta 2 euros y puede adquirirse online o en taquilla durante los días del evento.

Los brocantes son comerciantes de antigüedades y objetos de segunda mano que seleccionan piezas de calidad como muebles pequeños, decoración retro, vajillas antiguas o artículos vintage bien conservados y los venden con sus furgonetas en mercadillos al aire libre.

Es una tradición bastante arraigada en lugares de Europa como Francia, aunque en España todavía resultan bastante desconocidos. Es una experiencia en la que lo importante no es solo encontrar 'chollos', sino vivir esa nostalgia e historia que tienen las piezas.

Este fin de semana en Las Rozas habrá la posibilidad de asistir a uno donde los objetos y antigüedades llegan desde Alemania, Francia o Portugal. En concreto, será el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre en horario de 10.30 a 20.30 horas en el recinto ferial del municipio.

Se trata de la VIII edición del llamado Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas. Unos 15.000 metros cuadrados con 150 brocantes. Profesionales de reconocido prestigio pondrán a disposición de los visitantes miles de piezas únicas, muchas de ellas inéditas, convirtiendo el evento en una oportunidad excepcional para descubrir auténticos tesoros.

Como suele ser tradición de estos brocantes europeos, los expositores presentan sus mercancías directamente desde sus vehículos, recreando el ambiente de los grandes mercados profesionales de antigüedades.

Una de las furgonetas de los brocantes para el marcadillo de Las Rozas. Cedida

Entre las piezas expuestas podrán encontrarse mobiliario recuperado antiguo, icónicas piezas vintage, de jardín, industrial, rústico, nórdico o provenzal, entre otros estilos. Hay productos de iluminación, pintura, escultura, artes decorativas y obra gráfica. Todo para el arte de la mesa: vajillas, mantelerías, cubiertos o cristalerías.

También piezas de colección de cartelería, cámaras, libros, militaria, vinilos, juguetes, relojes, abanicos, plumas, bisutería y otros complementos. Cada objeto encierra una historia.

Será un punto de encuentro que ya sirve de referencia para coleccionistas y decoradores. Además, la experiencia se completa con una zona de food trucks y bar donde poder tomar algo.

Como novedad este año, el sábado habrá un servicio de autocar lanzadera desde Pinar de Las Rozas con un horario de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

La entrada al espacio tendrá un precio de 2 euros, que se puede adquirir previamente online o en las taquillas durante los días del evento.