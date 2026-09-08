El bombón de F1 más caro de Madrid: tiene forma de casco, cuesta 17 euros y solo lo puedes probar esta semana

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Las claves Generado con IA El Four Seasons Hotel de Madrid celebra la F1 con una experiencia gastronómica especial llamada 'Spritz Sprint', disponible solo hasta el 13 de septiembre. Por 20 euros, los comensales pueden disfrutar de un cóctel exclusivo tipo spritz y un bocado salado diseñado para la ocasión. La alta pastelería del hotel ofrece cuatro bombones en forma de casco de piloto, a 17 euros cada uno, inspirados en sabores como cheesecake, cassis, cítricos y chocolate. El evento transforma El Patio en un punto de encuentro para los amantes del motor, fusionando coctelería, tapas de autor y repostería temática.

Madrid se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados del año con la llegada de los grandes eventos del motor, y la alta gastronomía de la capital no ha querido quedarse al margen de esta fiebre por la velocidad. El emblemático Four Seasons Hotel de la capital se suma a la gran fiesta sobre ruedas transformando su espacio 'gastro' ubicado en el hall, El Patio, en el epicentro del ambiente del motor con una propuesta culinaria que promete cautivar tanto a madrileños como a visitantes.

Bajo el sugerente título de Spritz Sprint, el céntrico establecimiento ubicado en la intersección de Alcalá y Sevilla invita a realizar una parada en boxes muy especial. Esta experiencia gastronómica temporal está pensada para trasladar la emoción de la alta competición a una atmósfera sofisticada pero desenfadada, ofreciendo un maridaje perfecto entre coctelería de autor y bocados salados de alto nivel.

Un menú por 20 euros

La propuesta Spritz Sprint, que estará disponible únicamente hasta este domingo 13 de septiembre, destaca por su accesibilidad dentro del segmento del lujo madrileño. Por un precio cerrado de 20 euros, los comensales pueden disfrutar de una combinación de un cóctel tipo spritz y un bocado salado a elegir entre diferentes opciones creadas exclusivamente para la ocasión.

La carta líquida rinde un homenaje directo al universo automovilístico y a la propia geografía madrileña a través de tres creaciones exclusivas con base de cava Mestres 1312:

Pole Position Spritz: una combinación refrescante que combina el cava con Aperol y un toque cítrico de soda de pomelo.

una combinación refrescante que combina el cava con Aperol y un toque cítrico de soda de pomelo. La Monumental Spritz: una mezcla elegante de cava, licor de flor de saúco y agua tónica.

una mezcla elegante de cava, licor de flor de saúco y agua tónica. Valdebebas Sequence: un trago potente e innovador a base de cava, Sfumato Amaro y soda de limón.

Para acompañar estas bebidas a modo de aperitivo o pit stop, la cocina de El Patio ha diseñado tres propuestas saladas que reinventan el tapeo tradicional con técnicas de alta cocina:

Patacón con oreja a la plancha, salsa brava, piña y crema de aguacate.

Croqueta de morcilla acompañada de una suave emulsión de pimientos asados.

Ensaladilla tradicional con anchoas servida sobre regañá crujiente.

Alta pastelería en forma de casco

El verdadero broche de oro a este tributo a la velocidad llegará del 10 al 13 de septiembre, fechas en las que el equipo de pastelería del hotel presentará una colección limitada de cuatro cascos comestibles de alta repostería. Cada una de estas piezas artesanales traslada el imaginario del mundo de las carreras al plato, con combinaciones únicas de sabores, texturas y colores deslumbrantes.

Las cuatro elaboraciones, disponibles a un precio de 17 euros por unidad, incluyen:

Casco Rojo (cheesecake y frambuesa): elaborado con una ligera mousse de queso, compota y cremoso de frambuesa, sobre bizcocho Red Velvet y una base crujiente.

elaborado con una ligera mousse de queso, compota y cremoso de frambuesa, sobre bizcocho Red Velvet y una base crujiente. Casco Azul (cassis y vainilla): una propuesta intensa con ganache y compota de cassis, cremoso de vainilla, bizcocho de avellana y toque crujiente.

una propuesta intensa con ganache y compota de cassis, cremoso de vainilla, bizcocho de avellana y toque crujiente. Casco Tiffany (cítricos y yuzu): fresco y aromático, combina mousse de cítricos, cremoso de yuzu, bizcocho de almendra y crujiente cítrico.

fresco y aromático, combina mousse de cítricos, cremoso de yuzu, bizcocho de almendra y crujiente cítrico. Casco Naranja (chocolate 70%, vainilla y avellana): pensado para los amantes del cacao, cuenta con crema montada de chocolate negro al 70%, pralinés de vainilla y avellana, bizcocho de avellana y crujiente.

El hotel cinco estrellas posiciona a El Patio como un punto de encuentro imprescindible para disfrutar del ambiente del motor en pleno corazón madrileño.