El Medusa Festival lo hace oficial: llega a Madrid con un evento indoor con aforo limitado para 9.000 personas

Las claves

Las claves Generado con IA El Medusa Festival celebrará una edición especial indoor en IFEMA Madrid el 5 de diciembre, con aforo limitado para 9.000 personas. La propuesta, llamada 'Blizzard: La Ciudad del Hielo', supondrá un cambio de identidad respecto al formato veraniego habitual del festival. El evento mantendrá el alto nivel de producción visual y tecnológica que caracteriza a Medusa, aunque aún no se ha anunciado el cartel de artistas. Hasta el 30% de los asistentes habituales al Medusa Festival provienen de Madrid, consolidando a la ciudad como uno de sus grandes mercados.

Madrid sigue sumando grandes citas musicales y reforzando su posición como una de las capitales europeas del entretenimiento. El último gran festival en anunciar su desembarco en la ciudad ha sido Medusa Festival, el evento de música electrónica más multitudinario del Mediterráneo, que celebrará el próximo 5 de diciembre una edición especial indoor en IFEMA MADRID.

La nueva propuesta llevará por nombre ‘Blizzard: La Ciudad del Hielo’ y supondrá un cambio radical respecto a la identidad habitual del festival valenciano, tradicionalmente ligado al verano, la playa y la costa levantina.

Cartel del festival "Blizzard, la ciudad del hielo" Medusa Festival

Esta vez, la organización apuesta por una experiencia completamente invernal bajo techo y con aforo limitado a 9.000 personas.

El anuncio ha pillado por sorpresa a los seguidores de Medusa, aunque el festival ya había experimentado este invierno con una cita satélite en la estación de esquí de Formigal que agotó todas sus entradas. Ahora, la marca da un paso más con su llegada a Madrid.

Medusa Festival

Desde su creación en 2014, Medusa se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música electrónica en España gracias a su apuesta por la escenografía, la producción audiovisual y la tecnología aplicada al espectáculo. Cada edición destacan sus escenarios tematizados inspirados en festivales internacionales como Tomorrowland, además de sus juegos de luces, láseres, drones y efectos especiales.

La cita principal del festival, celebrada cada verano en Cullera, reúne habitualmente a más de 50.000 personas al día y cerca de 180.000 asistentes durante cuatro jornadas. Sin embargo, la edición madrileña tendrá un formato más exclusivo y reducido.

Por el momento, la organización no ha desvelado el cartel de artistas ni los estilos electrónicos que protagonizarán la noche, aunque sí ha confirmado que ‘Blizzard: La Ciudad del Hielo’ mantendrá el mismo nivel de producción visual que ha llevado al festival a ganar algunos de los premios más importantes del sector.

En 2025, Medusa fue reconocido como mejor festival de España en los Premios Nacionales de la Música Electrónica-Vicious Music Awards. Un año después, los Iberian Festival Awards premiaron su creatividad escenográfica con el galardón National Winner.

Madrid, uno de los grandes mercados de Medusa

La relación entre Medusa y Madrid viene de lejos. El festival se celebra en Cullera, una localidad conocida popularmente como “la playa de Madrid” por la enorme presencia de visitantes madrileños durante el verano.

Medusa Festival en 2025 Medusa Festival

Según datos de la organización, hasta el 30% de las entradas y abonos vendidos para la edición veraniega son adquiridos por residentes en la capital, muchos de ellos habituales de la costa valenciana.

El prerregistro para acceder a las primeras entradas promocionales ya se encuentra disponible a través de la web oficial del evento.