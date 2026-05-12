Confirman la apertura del mayor mercadillo de decoración y coleccionismo de Madrid con 14.5000 m2

Las claves

Las claves Generado con IA El Recinto Ferial de Las Rozas acoge el 'VII Gran Desembalaje de Madrid – Las Rozas' el 15 y 16 de mayo, con 14.500 m² dedicados a decoración, antigüedades y coleccionismo. El evento reunirá a más de 150 expositores de España, Francia y Portugal y está dirigido tanto a profesionales como a aficionados que buscan piezas únicas y objetos singulares. El formato de desembalaje permite comprar directamente de los vehículos de los anticuarios, creando una experiencia auténtica y cercana. Esta edición incorpora zona de food trucks, photocall, actividades para el público y sorteos, consolidando el evento como una cita social y cultural de referencia.

El próximo viernes 15 y sábado 16 de mayo, el Recinto Ferial de Las Rozas acogerá el 'VII Gran Desembalaje de Madrid – Las Rozas', uno de los eventos más importantes del panorama nacional en el ámbito de la decoración, las antigüedades, el vintage y el coleccionismo. Una cita imprescindible que reunirá a expositores, profesionales y público en un ambiente lleno de inspiración, historia y creatividad.

Esta cita se presenta como una oportunidad ideal para quienes buscan piezas con personalidad para sus hogares, así como para coleccionistas en busca de objetos singulares con historia. Está dirigido a anticuarios, interioristas, profesionales del sector y también a cualquier persona aficionada a este mundo que quiera descubrir piezas únicas y encontrar auténticos tesoros difíciles de encontrar en otros espacios.

El concepto de “desembalaje” tiene su origen en Francia y hace referencia a un formato muy valorado dentro del sector: expositores, brocantes y anticuarios acuden al recinto con sus mejores piezas de la temporada. Se trata de un evento “a pie de furgoneta”, donde los profesionales venden directamente desde sus vehículos, creando una experiencia más auténtica, dinámica y cercana que otros formatos tradicionales.

El evento se desarrollará al aire libre en el Recinto Ferial de Las Rozas, en un entorno cómodo y accesible y ocupará un total de 14.500 metros cuadrados, con aparcamiento en la misma zona del recinto. Con más de 150 expositores de España, Francia y Portugal, lo que refuerza su magnitud y relevancia dentro del panorama nacional. Además, los visitantes contarán con conexiones directas mediante autobuses desde Moncloa que les llevarán hasta la puerta del evento, facilitando así el acceso desde el centro de Madrid.

En esta edición, el evento da un paso más en su evolución incorporando una zona de food trucks, espacio de photocall, actividades para el público, un sorteo… convirtiendo el Desembalaje en una experiencia mucho más completa. De este modo, el 'VII Gran Desembalaje de Madrid – Las Rozas' se consolida no solo como una cita comercial de alto nivel, sino como un auténtico evento social y cultural, más especial y ambicioso que nunca.