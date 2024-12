La fiesta del vino más navideña en el centro de Madrid perfecta para este puente de diciembre: gratis y con música en directo

Este puente de diciembre, muchos madrileños aprovechan sus días de descanso para disfrutar del decorado de la ciudad y cientos de miles de turistas hacen una 'escapadita' a la capital para vivir la Navidad y toda su oferta de ocio.

De los mejores planes que puedes realizar estos días, y además gratis, es una ruta de vinos que se va a celebrar en pleno centro. Las mejores bodegas del país se dan cita en Goya, en el WiZink Center, dentro de la sala Truss.

Se trata de un evento único llamado el Madrid Wine Market. Los próximos 6, 7 y 8 de diciembre, los asistentes pueden disfrutar de una experiencia inigualable donde los asistentes podrán adquirir sus vinos favoritos directamente de los productores.

Compartir una copa de vino con su autor, conocer su historia y charlar sobre el siempre atractivo mundo del vino, es el valor añadido de este evento. Además de aprender de geografía catando vinos de diferentes regiones y países, bailar copa en mano con la música en directo que amenizará el Madrid Wine Market y tomar un descanso, y un bocado, con la cocina de la sobresaliente de Taberna Laredo de Madrid que llevará la parte sólida de esta fiesta del vino prenavideña.

A su vez, como colofón a la propuesta de Madrid Wine Market, las bodegas ofrecerán a la venta sus vinos para que los asistentes puedan completar su bodega y sus regalos para la época navideña con atractivos packs.

Contaremos con bodegas del prestigio de Muga (DOCa Rioja y DO Cava), Grupo La Rioja Alta SA (DOCa Rioja, DO Ribera del Duero y DO Rias Baixas), Cvne (DOCa Rioja, DO Valdeorras, DO Ribera del Duero, DO Rueda y DO Cava), Grupo Masaveu (DOCa Rioja, DO Rias Baixas y DO Navarra), Macan-Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia (DOCa Rioja) y Tokaj-Oremus (Hungría), Grupo Sogrape (DOCa Rioja, DO Rias Baixas, DO Rueda y Porto), Abel Mendoza (DO Rioja), entre las más de 40 bodegas que ya han confirmado su presencia.

Por otro lado, durante las tres jornadas se celebrarán en paralelo charlas y conferencias en las que podremos conocer de primera mano a los mejores productores de España que nos contarán sus proyectos y será un punto de encuentro del sector. La entrada al evento es libre y gratuita.