Las 5 discotecas de los nuevos reyes de la noche madrileña: reservados de 10.000€ llenos de famosos y artistas mundiales

El resurgir de las discotecas de alto nivel en Madrid respaldadas por grandes grupos de ocio nocturno en los últimos años es un no parar. Y, sin duda, una de las que más se está haciendo escuchar por la gran cantidad de famosos que atrae, incluso a nivel internacional, es Fitz.

Detrás de este gran éxito se encuentra el Grupo Sounds, que se creó hace sólo dos años y no ha dejado de realizar aperturas en tiempo récord en la capital. Vandido, Bonded, el restaurante-club Dos Passos junto a Fitz, y su última, hace siete meses, Castellana 8, una coctelería-discoteca con piano bar, que desde que abrió siempre tiene una larga cola para entrar.

"Unas 60.000 personas al mes pasan por los cinco locales de Madrid", informa Marco Pérez, Director Comercial de Grupo Sounds; aunque sólo Fitz Madrid puede mover unas 45.000 mensuales, ya que es el buque insignia de la marca.

El piano bar de Castellana 8, su última apertura en Madrid que está triunfando. Grupo Sounds

En esta gran discoteca de la calle Princesa, 1 actúan con frecuencia los mejores artistas internacionales —Rauw Alejandro, Fat Boy Slim, Quevedo, Tyga, Maluma o Juan Magán— y también es punto de encuentro de la jet set mundial y nacional, que no tiene reparo en pagar hasta 10.000 euros por su reservado más caro.

Entre las caras conocidas que han bailado en Fitz están la princesa Leonor, Karol G, Piqué, J Balvin... Desde el Grupo Sounds niegan que estos nombres hayan pasado por allí. "Nuestro punto diferenciador es que las celebrities vienen porque intentamos que nadie los moleste y no ser vistos. Por lo tanto, la gran mayoría no te los puedo decir. Gran cantidad de futbolistas, algunas estrellas de Hollywood, todos los cantantes que cuando vienen a la ciudad, después de sus conciertos vienen a nuestro local, etc.", informa Alberto Hidalgo, Ceo del Grupo Sounds.

A pesar de los precios desorbitados de algunos reservados, la discoteca es para todos los públicos, ya que puedes encontrar entradas para bailar en pista desde 25 euros. Su atmósfera no es nada pretenciosa y su despliegue de luces, sobre todo en el techo, y de sonido, fusiona elementos clásicos con tecnología de vanguardia.

Desde el Grupo Sounds consideran que la clave de su éxito ha estado en "darle al cliente lo que necesitaba, que es una gran variedad de ofertas a nivel musical, audiovisual y de sonido. Una buena estrategia de marketing con el apoyo de artistas, amigos y conocidos. Madrid necesitaba un club en el centro de la ciudad donde vinieran grandes artistas y no solo de un estilo musical. Aquí suena música electrónica, DJs, artistas urbanos, de reguetón...", opina Alberto Hidalgo.

Reyes de la noche

Los nuevos reyes de la noche madrileña que encarnan el Grupo Sounds son varios, pero la cara visible y el que se encuentra día a día en todos los locales es el Ceo Alberto Hidalgo, un empresario del mundo del ocio nocturno muy conocido por haber llevado a lo más alto las discotecas de Barcelona, Shoko, Bikini y Gatsby.

Maluma con Alberto Hidalgo en Fitz. Grupo Sounds

Alberto no se pierde una y siempre se fotografía con los artistas famosos que actúan en sus discotecas, lo que le lleva a ser prácticamente un influencer en Instagram. Detrás de las cámaras, ha podido charlar con ellos y saber por qué estas caras tan conocidas escogen Fitz. "A la gran mayoría les gusta la energía que se genera en el club. Que al final es un espacio en el cual una vez el artista sale al escenario, se siente abrazado porque tiene un 360º envolviéndote. Luego si lo acompañas con ese espectáculo a nivel visual que le ofrecemos, pues le da un valor añadido extra".

Por otro lado, según informó cuando se creó el Grupo Sounds hace dos años El Confidencial, sus socios fundadores son grandes empresarios del mundo de la restauración y el deporte: los hermanos Fernando y Miguel Nicolás, propietarios del Grupo Larrumba y Lalalá, respectivamente; Raúl Pérez y Sonia Rodríguez, antiguos dueños de la firma de moda bdba; el abogado Manuel Broseta; el exfutbolista Aitor Ocio; los motoristas Andrea Iannone y Ángel Nieto, hijo; y el también socio de Larrumba, Gonzalo López.

En estos dos años vertiginosos, la marca se ha consolidado como un referente nacional de los clubes de ocio nocturno con la apertura hace cinco meses de Fitz en Marbella, con el que suman un total de cinco discotecas.

Pero su plan es seguir creciendo: "Evidentemente, tenemos un plan de expansión ordenado. Sin prisa, pero sin pausa para 2025. Pero la clave es ser discretos", concluye Alberto Hidalgo. De hecho, discreción es la cualidad que les ha hecho triunfar; la que lleva cada noche a Fitz a que sea la elección de tantas caras conocidas en Madrid.