La tortilla favorita de Chicote se come en este restaurante de Madrid y cuesta sólo 5,50 euros (no es Casa Dani)

Madrid es una de las ciudades del mundo que cuenta con una oferta gastronómica más variada. Desde productos más típicos de la ciudad hasta opciones más sofisticadas y modernas. Sin embargo, la tónica habitual es que los clásicos siempre terminen triunfado, tal y como sucede con el tradicional bocadillo de calamares.

Otro de los productos más reconocibles de Madrid son sus tortillas de patatas. Un plato tan rico como polémico. Y es que no ha existido aún la tortilla que ponga de acuerdo a todo el mundo. Desde la disputa entre los amantes de la cebolla y los detractores de incluirla, hasta su punto de cocinado.

A unos les gusta más hecha y pétrea, con una estructura bien consolidada. Sin embargo, otros prefieren que esté menos cuajada, con el huevo algo más líquido y la propia patata desmoronándose al partirse. Y es que sobre gustos, con las tortillas, no hay nada escrito ni oficial.

Sin embargo, siempre adquieren un valor y una repercusión especial aquellas tortillas que son bendecidas por grandes cocineros o grandes chefs. Es lo que sucede, por ejemplo, con la tortilla preferida de Alberto Chicote, la cual se hace en uno de los restaurantes más reconocibles de todo Madrid.

Se trata de la tortilla del restaurante La Primera, la cual es considerada por muchos como la mejor de toda la capital. Además, tiene un precio muy asequible, por lo que podemos disfrutar de un bocado exquisito por un coste que casi todos pueden asumir. Algo a tener en cuenta en un producto que cuenta con la aprobación de un chef de fama internacional.

¿Cómo es la tortilla preferida de Chicote?

Aunque muchos no lo crean, los grandes cocineros del mundo también saben ver la exquisitez y el gusto en la comida que preparan otras manos y no sólo en las suyas. Uno de los casos más claros es el de Alberto Chicote, el cual combina su carrera como chef con la de su personaje televisivo, dedicado a ayudar a otros restaurantes de España.

En este caso, Chicote elige al restaurante La Primera, pero no porque tenga algún tipo de problema, sino porque ahí se hace la que para él es la mejor tortilla de todo Madrid. Así se lo contaba en un vídeo a uno de los influencers gastronómicos más famosos de España, Kino Jerez.

Y ahora, el usuario Marq Rodríguez, más conocido en sus redes @astromarq, ha querido comprobar de primera mano cómo está la tortilla más rica de Madrid según el cocinero del famoso programa Pesadilla en la Cocina. "Chicote dice que su pincho favorito es el de Cañadío o La Primera, que son el mismo grupo".

Por ello, Marq ha decidido acudir hasta él para degustar la comentada ración de tortilla. Y lo primero que le ha llamado la atención nada más llegar al establecimiento es su belleza, ya que es realmente bonito tanto por dentro como por fuera. "El restaurante por dentro es precioso. Muy top para citas. Me encanta el saloncito del final". El influencer queda alucinado. "Mirad las vistas", dice mientras graba con su móvil una panorámica de la Gran Vía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍᴀʀզ ʀᴏᴅʀíɢᴜᴇᴢ (@astromarq)

Sin embargo, más allá de lo coqueto y cuidado de la decoración, lo que todos esperamos de un buen bar o restaurante es que nos dé bien de comer. Y en este caso, sobre todo, probar una buena tortilla. Y por ello, sin más dilación, @astromarq rompe el misterio y prueba varias tortillas del citado establecimiento.

Y lo cierto es que sus conclusiones son realmente llamativas: "Esta es la tortilla normal. El punto es perfecto. Está derretida, pero no demasiado". Para no dejarse llevar por la primera impresión, el creador de contenido indaga en diferentes tipos de este producto tan madrileño. "Y esta es la de bonito que tiene esa capa de mayonesa. Mirad qué cremosidad".

Con solo unos bocados, Marq Rodríguez queda obnubilado tal y como le sucedió a Alberto Chicote. Ahora, este influencer entiende por qué el cocinero español la elige como una de las mejores que ha probado y como una de las más brillantes que se pueden encontrar en Madrid.

"No tiene ningún sentido. Probablemente, la mejor que he comido". Además, no sólo hace referencia a su sabor, la calidad del producto o la cremosidad del plato, sino que también lo valora en función de su precio, otra de sus ventajas. Tal y como apunta este influencer, podemos hallar un combo que sale muy buen de precio al tomarla con un café.

"Que sepáis que hay un combo que es el pincho de tortilla con café. La mejor tortilla de Madrid por 5,50 euros más un café está bastante bien". Así de convencido termina su vídeo confirmando en tan sólo unos segundos que Alberto Chicote no se equivocaba al quedarse con la tortilla de La Primera.