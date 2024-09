La nueva tienda en Serrano que esconde un salón de catas de chocolate: bombones de queso parmesano y peta zeta

El reconocido chef con dos estrellas Michelin Ramón Freixa admite que es adicto al cacao. Siempre cuenta que la primera tienda de Cacao Sampaka que abrió en Barcelona hace justo 25 años era su sitio de referencia al que iba impulsivamente "a comprar esas tabletas" que te hacen no poder parar de comer hasta terminarla al completo.

La chocolatería celebra su aniversario con la apertura de su buque insignia en Madrid. Esta nueva tienda, ubicada en el número 84 de la exclusiva calle Serrano, la dio por inaugurada este 19 de septiembre el chef Freixa. "Estoy con ellos porque son responsables en el proceso de producción", explicó.

La nueva tienda refleja el espíritu de la marca a través de materiales nobles y honestos que recuerdan a las diferentes fases de producción del chocolate. Además, esconde novedades como una sala para catas de chocolate, y más sabores únicos y muy originales.

La nueva flagship de Cacao Sampaka. Cacao Sampaka

Desde Cacao Sampaka lo tienen muy claro: "El chocolate es una materia prima viva". Por eso, el maestro chocolatero de la marca, Sergio Gil, crea una cantidad de sabores en las tabletas y bombones "infinita". Algunos tan atrevidos como el de "queso parmesano, peta zeta, etc. El chocolate pega con todo", opina.

Como Ramón Freixa, los paladares más exquisitos también tienen como referencia esta marca de chocolates. Desde su creación en el año 1999, Cacao Sampaka, que ya contaba con dos tiendas en Madrid y Barcelona, así como sus tres tiendas en Japón, es un símbolo de lujo y excelencia gastronómica a nivel global.

Novedades de la tienda

El diseño de esta tienda del barrio de Salamanca es un reflejo de la nueva imagen de Cacao Sampaka, que ha sido recientemente renovada, siguiendo un estilo sencillo que busca representar la exclusividad y la pasión por el cacao.

"Con este cambio de imagen minimalista hemos querido transmitir la naturaleza y riqueza que caracteriza al cacao para convertirlo en una obra maestra culinaria", explica Isabel Sánchez, Ceo de Cacao Sampaka.

Además, a partir de octubre, Cacao Sampaka llevará la experiencia de la degustación del cacao al siguiente nivel con la celebración de catas de chocolate en esta nueva flagship store.

Este nuevo espacio se convierte en un destino obligado para los amantes del chocolate, en el que invitan al consumidor a despertar sus sentidos a través de sus exquisitos bombones, tabletas de origen único y originales creaciones como grageas, rocas o figuras de chocolate.

Según apuntan desde Cacao Sampaka, una de las elaboraciones más costosas es la de sus bombones. Hechos a mano uno a uno, se dice que son auténticas obras de arte. En la nueva tienda encontrarás de sabores como mandarina, frambuesa, maracuyá, haba tonka, almendra, pistacho... La caja de bombones de 15 suele rondar los 19,50 euros.

La marca especializada en chocolate selecciona los mejores cacaos de origen y los convierte en auténticas joyas culinarias a través de meticulosos procesos de elaboración. Los bombones y joyas de cacao de la marca destacan por su frescura, conservando un sabor profundo, textura cremosa y aromas cautivadores.

"Sampaka no está casado con ningún origen. Cuesta encontrar proveedores que no exploten a sus trabajadores porque son países con pocos recursos, pero no nos rendimos hasta encontrarlo porque luego da una satisfacción única al terminar el trabajo", cuenta el maestro chocolatero del grupo.

En esta nueva etapa en la calle Serrano, Cacao Sampaka sigue fiel a su compromiso de ofrecer productos de la más alta calidad, combinando tradición e innovación en cada una de sus creaciones.