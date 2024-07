El nuevo bar del Real Madrid en el Aeropuerto de Barajas: una barra con la forma del Bernabéu y bocadillos únicos

Avolta y el Real Madrid abren el primer local con zona de restauración y productos de merchandising del club de fútbol en un aeropuerto. The Corner by Real Madrid es el resultado del acuerdo entre ambos socios para abrir locales de restauración del Real Madrid en los aeropuertos de España, pero con la ambición de llegar a los aeropuertos de todo el mundo de la red Avolta, la compañía que oferta productos libres de impuestos en los aeropuertos.

Estos espacios debutan en las terminales T1 y T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con este movimiento, Avolta –el principal operador de retail de Aena– refuerza su estrategia de ofrecer a los viajeros este lugar en el que coger energías dentro del aeropuerto.

Los fans del Real Madrid reconocerán que la forma de la barra de The Corner by Real Madrid está inspirada en la silueta del recientemente renovado estadio Santiago Bernabéu, pieza central del espacio de 100 metros cuadrados que respira un estilo elegante y moderno. En este punto de restauración premium, los viajeros podrán disfrutar de platos y tapas de calidad, además de una amplia selección de productos para llevar.

La calidad y la proximidad definen la carta, que cubre todos los momentos de consumo del día. En la barra se sirve un producto local, de gama alta y representativo de la gastronomía española tradicional.

La carta para llevar incluye bocadillos de inspiración local e internacional, así como una variedad de ensaladas para completar la oferta mediterránea, incluyendo opciones vegetarianas y veganas.

En el área adyacente a The Corner by Real Madrid, se pueden adquirir una selección de los productos oficiales más buscados del Club. El concepto híbrido The Corner by Real Madrid, se complementa con un mayor surtido de productos deportivos, equipamiento y regalos del club en 11 de las principales tiendas duty-free en el territorio nacional.

"The Corner by Real Madrid es la punta de lanza de un proyecto único entre Avolta y el Club. Con este concepto, Avolta da alas a nuestra estrategia de combinar el comercio minorista con una oferta de restauración de muy alta calidad para los viajeros en tiendas libres de impuestos, creando espacios con un fuerte arraigo local que sorprenden a los clientes", ha dicho en un comunicado Ángeles Montesdeoca, Ceo de Avolta en España.

¿Qué es Avolta?

En 2023, la filial de Avolta en España –la antigua Aldeasa– se consolidó como socio comercial clave de Aena, consiguiendo el 100% de los lotes a los que se postuló en el concurso, al presentar una oferta comercial revolucionaria e innovadora que diferencia a la compañía.

Así, durante los próximos 12 años, la empresa gestionará las tiendas libres de impuestos de los 21 aeropuertos de Andalucía-Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. Traerá a estas ciudades la mejor oferta tanto en el retail como en la restauración, fruto de la combinación de los respectivos líderes mundiales en cada sector, Dufry y Autogrill.