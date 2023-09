El puesto de mercado que vende el mejor bollo preñado en Madrid

No es tan fácil encontrar bollos preñaos en Madrid, y para más inri, que estén para chuparse los dedos. En cambio, hay un puesto en el Mercado de Vallehermoso, en Chamberí, que regenta una gallega llamada Gloria, que ha conseguido labrarse durante 14 años la fama de tener las mejores empanadas y preñaos de la capital.

Gracias a Empanadas de Gloria, como han llamado al puesto 24-25 del mercado, no es necesario viajar a la 'terriña' para dar con el sabor auténtico de la gastronomía de esta región del norte. "Mis clientes dicen que después de haber probado mis productos sienten que conocen Galicia un poco más", informa la causante de todo esto, Gloria Díaz, a Madrid Total.

Ni las empanadas gallegas ni los preñaos asturianos siguen las recetas originales. Gloria ha creado las suyas propias, y eso hacen que sus productos gusten todavía más.

Gloria en su puesto de empanadas del Mercado de Vallehermoso.

Ya son 14 años los que cumple este obrador. Gloria, que aunque lleva casi toda su vida en Madrid, no pierde su acento gallego, dejó su trabajo de oficina para cumplir su sueño, que se remontaba a los entrañables recuerdos de su infancia entre harinas en la cocina de su Viveiro natal, Lugo.

Allí, junto a su madre, su abuela y su tía, aprendió a hacer las empanadas y otras recetas que le permitieron abrir, en 2009, la pequeña tiendecita. En un principio fue en Alcobendas y, junto con su hija Bárbara, son las encargadas de darle continuidad a este negocio familiar.

[Este es el bar de Madrid que vende más bocadillos al día y al mejor precio]

Preñaos, empanadas y dulces

No siempre encontrarás bollos preñaos, pues están bastante demandados en las ferias y mercadillos en los que también venden sus productos. Los preñaos de este obrador, no tienen nada que ver con los de Asturias, de donde son originarios.

"Los hago a mi manera y encantan. El chorizo no es ahumado y no tiene la tripa. Están tan calentitos que en invierno todo el mundo me pregunta si quedan preñaos", detalla Gloria. El precio de cada uno es de 3,50 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Diaz (@empanadas_de_gloria)

A su vez, las creaciones de Gloria son de base tradicional, con recetas como la empanada de morcilla con manzana, de zorza, de xoubas, de verduras, de lomo, beicon y chorizo, de mejillones, de beicon con pimientos y setas, de pollo, de gulas y gambas, de queso de cabra, tomate y espinacas, de vieiras, de zamburiñas, de calamares en su tinta, etc.

A pesar de toda esta larga lista de sabores: "La de atún, bacalao, carne al vino, sardinillas, morcilla y espinacas son las que más vendo", enumera la dueña del obrador.

Todas estas empanadas se caracterizan por su relleno, elaborado con ingredientes de primerísima calidad y muy abundante. Tanto que tienen 25 centímetros de diámetro y pesan más de un kilo.

"Empanadas es lo que más vendemos. Podemos hacer entre 30 o 60 al día, dependiendo de los encargos", informa Gloria. Los precios oscilan entre los 22 y los 40 euros.

También venden dulces que prepara Gloria junto a Bárbara, como la tarta de manzana, de almendras, de Santiago, etc. Pero sin duda, la que más gusta es la clásica tarta de queso gallega, por un precio de 32 y 36 euros.

Este obrador ha conseguido una clientela fiel de años que van con frecuencia visitarles; les hacen encargos, para no quedarse sin su empanada; o las reclaman para caterings y grandes eventos.

Sigue los temas que te interesan