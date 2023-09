La tarta de chocolate que triunfa en los mejores restaurantes de Madrid: solo hacen 70 al día

Azúcar y semillas de cacao. Puede parecer una combinación sencilla, pero es la de uno de los mejores sabores del mundo. Y es que hoy, es su día conmemorativo, es el Día Mundial del Chocolate, un imprescindible en cualquier carta de postres.

Es un sabor que amas u odias. Pero hay una tarta de chocolate que consigue disipar las dudas entre los indecisos, y esa es la del portugués Carlos Braz.

Un postre que también está en Madrid y da igual las veces que lo cates, querrás volver a comerlo porque la receta de este chef, no es nada empalagosa. Por ello, sus propios clientes lo apodaron 'La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo' hace 36 años, y con ese nombre se quedó.

No fue excepción la reacción de la española Isabel Ruiz-Morales cuando la probó por primera vez en la diminuta tienda del repostero Braz en Lisboa. "Fui muy crítica al probarla por su nombre; pero es que realmente es excelente. Cada vez que iba a Portugal tenía que volver a comerla. Me encantó y a día de hoy es la única que no me canso de comer", cuenta a Madrid Total.

Porción y caja de la tarta de chocolate. La mejor tarta de chocolate del mundo

Gracias a ella, desde hace 15 años, los más chocolateros tienen el lujo de poder probar esta tarta sin tener que viajar a la capital portuguesa. "Cuando la probé me dije: esto lo tengo que traer a España", recuerda Isabel.

Fue junto con su socia Iria Romero las que le propusieron al prestigioso Carlos Braz empezar a vender sus tartas en Madrid, que ya habían triunfado en Inglaterra, Portugal y lo estaban empezando a hacer en Brasil.

Al principio, las traían en furgoneta desde Lisboa. Años más tarde, las empezaron a hacer en su propia cafetería La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo en Alcalá, 89, frente al parque de El Retiro. Desde hace 3 años, también las sirven en su café de la calle Cervantes, 9.

Isabel Ruiz-Morales, izda., e Iria Romero, dcha., en su segunda cafetería de la calle Cervantes. La mejor tarta de chocolate del mundo

Tal fue la acogida que desde sus comienzos en 2008, prestigiosos restaurantes como El Cuenco de Pepa, Hevia o Barbillón Oyster, la tienen entre sus postres estrella. Hoy en día, son 20 los locales hosteleros a los que distribuyen; pero su clientela mayoritaria está entre los que van a su tienda.

"Solo hacemos 70 tartas al día. Son muy difíciles de hacer, por eso nadie las copia", informan desde el obrador. Puedes encargarla o ir a sus dos tiendas en Madrid a probarlas en forma de porción, a 5 euros; tarta pequeña, 27 euros; o grande; 38,50 euros.

Su base es un 53% de chocolate Valrhona, marca de alta cocina. "No lleva harina y tiene una textura crujiente, que es merengue seco, y melosa, que es la mousse. Te sorprende su sabor", apuntan desde La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo.

Isabel no olvida su primera impresión al probarla por primera vez: "Me quedé con la boca abierta. Cada vez que volvía a Portugal, una de las condiciones era comer un trozo. Me enamoró". Una tarta de un intenso sabor a chocolate, que ya está al alcance de todos los madrileños.

La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo Tiendas en Madrid: Alcalá, 89 y Cervantes, 9. Precio tarta de chocolate: porción, 5€; pequeña, 27€; y grande 38,50€.

