La chef Pepa Muñoz, pregonera de San Antón en Madrid: "Mi restaurante se conocía como el del perro"

La conocida cocinera Pepa Muñoz (Madrid, 1969), pregonera de las Fiestas de San Antón de este año, siente delirio por los animales, y es que les debe mucho. Tanto es así que la fama de su restaurante El Qüenco de Pepa, con un Sol de la Guía Repsol, se la dio su perro Jambo. "Mi restaurante al principio era conocido como el bar del perro porque Jambo –un golden terrier– estaba siempre en la puerta del restaurante. Había gente que solo venía a verlo a él", recuerda con cariño Muñoz. A día de hoy, vive rodeada de animales: "Tengo hasta un burro", comenta a MADRID TOTAL horas antes de convertirse en la pregonera de San Antón de la capital.

En su pregón, que está cambiando hasta el último momento, busca concienciar sobre los animales y muestra la importancia que tienen tanto en su profesión como en su vida personal. Su cocina destaca por tener productos ecológicos de su huerta, como los huevos de sus seis gallinas, que tiene en casa. "Les hablo y les cuento mi día", asegura.

Su familia la forman su mujer y socia Mila Nieto, sus dos hijas adolescentes y su perra Chispita, una bodeguera andaluza, que es como una más desde hace seis años, después de morir Jambo. "Es más lista que el hambre", dice Muñoz para cubrir sus travesuras.

Además, adelanta que en su discurso no faltará espectáculo e historias como una fábula y puede que incluso sorpresas como cantar una sevillana con un significado especial para ella.

Una tradición de esta festividad es bautizar a las mascotas y Chispita será una más de los cientos de animales que acudan el martes 17 a la iglesia de San Antón durante todo el día. "Me hace especial ilusión porque llevo muchos años colaborando con el Padre Ángel", al frente de esta iglesia.

Pepa Muñoz con Jambo.

Cómo celebrar San Antón

La protagonista de estas fiestas invita a que todos los madrileños acudan este sábado 14 a las 12:00 horas al Palacio de Cibeles a escuchar su pregón y, sobre todo, que se queden a disfrutar de todas las exhibiciones caninas y de mascotas que se realizarán justo después.

Para rematar el sábado, propone quedarse por el centro de tapas. "Ir a por un pincho de bacalao a Casa Lhardy o un caldito y un cocido en Casa Labra es un planazo", asegura Muñoz.

Y no olvida el postre. Esta conocida chef asegura que la gastronomía de las fiestas patronales es su parte favorita de los festejos, y menciona concretamente los panecillos de San Antón y otros dulces.

Ocio con las mascotas

En los planes de la familia Muñoz no puede faltar Chispita. "Le encanta cuando lo llevo al campo a las afueras de Madrid: a bañarse en el río, a hacer rutas por el monte, etc. También lo he llevado a mi restaurante".

Siempre ayudando, y no solo a animales

La cocinera Muñoz ha sido nombrada pregonera, en parte, por sus incansables acciones para ayudar a los demás y especialmente por Madrid. "Siempre me he preocupado por mi ciudad".

Lleva especialmente dos intensos años ayudando en todo lo que puede en la ONG del chef José Andrés, The World Central Kitchen. Un duro trabajo que le hace "feliz", y por eso también ha sido galardonada con la última Medalla de Madrid.

Pese a todo, empieza el 2023 más tranquila tras cerrar muchos puntos fronterizos en Ucrania e incluso en España por la vuelta de muchos refugiados a sus casas. El de Madrid a día de hoy sigue abierto, donde sirven comidas. "No hay que olvidar a los refugiados afganos y ucranianos", recuerda.

La cocinera junto a sus dos perros.

Famosos en su restaurante

Por su restaurante, por el que han pasado todos los presidentes de España, incluído el actual, y todo tipo de celebridades, su dueña nos confiesa tímidamente cuáles han sido las últimas visitas: "La actriz de Cruella, Emma Stone, los tenistas del Open Mutua, futbolistas y siempre vienen periodistas, poetas y muchos políticos".

En enero, a superar las Navidades

Especializada en cocina de temporada, Muñoz recomienda que estos días la gente deje los dulces de Navidad atrás y compre muchas verduras de hoja y muy verdes como "la alcachofa, brócoli, repollo, acelgas", además de frutas y cítricos. "Es temporada de naranja".

Sus lugares favoritos de Madrid

Para la pregonera pasear por Recoletos es su actividad de ocio favorita. Eso sí, una vez terminado, repone energías en algún restaurante. "Suelo corresponder a muchos colegas que vienen a mi casa". Sus restaurantes favoritos son Sacha y Desde 1911 de Pescaderías Coruñesas.

Después de tantos reconocimientos por sus esfuerzos en estos dos últimos años y entregarse a las causas solidarias, Pepa Muñoz va a dedicar este 2023 más a su familia y su equipo de El Qüenco: "Me echan de menos". Aun así, no habría que descartar que también le encomendaran el pregón de las Fiestas del Orgullo, algo que si es por ayudar a su ciudad "por supuesto que diría que sí, pero hay que dosificarse".

Sus recomendaciones de ocio San Antón (sábado 14): Pregón y exhibiciones caninas, 12:00 horas, Palacio de Cibeles. San Antón (martes 17): Bendición de los animales, 10:00 a 20:00 horas, iglesia de San Antón. Actividad: Pasear por Recoletos. Restaurantes: Sacha y Desde 1911. Bares para picar: Casa Lhardy y Casa Labra.

