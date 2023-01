La tienda de cómic Viñetas cierra en la calle Luna tras ocho años siendo un referente cultural

El conocido como el barrio del cómic en Madrid, situado en pleno centro, pierde en la calle Luna, 16, una de las tiendas más conocidas del cómic: Viñetas. El lunes 23 de enero cerrarán sus puertas, según han informado desde el local a EL ESPAÑOL. Hasta entonces permanecerá abierto en liquidación.

En poco más de una semana las estanterías quedarán completamente vacías después de ocho años de cara al público. Desde este anuncio que comunicaron en sus redes sociales, al local no ha parado de llegar gente para despedirse. "Nos dicen que nos van a echar de menos porque la tienda no era solo un espacio, era un lugar donde se creaba conversación y un trato cercano con cada cliente", informa Javier Ramos, uno de sus dueños.

Una tienda mítica por estar especializada en cómic de autoedición y fanzine, también ha organizado numerosos eventos alternativos como conciertos o presentaciones de cómics y discos.

[Los diez mejores cómics de 2022: muchas autoras, manga y guerras varias]

"No podemos seguir remando a contracorriente y hacer de la situación algo inmanejable", han informado en el comunicado. Ramos explica que los motivos del cierre de Viñetas son la subida del precio del cómic este último año, "es casi un bien de lujo", y porque las novedades del mercado son "imposibles de seguir" y es que hay tanta variedad de cómic que en unas semanas los nuevos lanzamientos que tenían en sus estanterías se tenían que retirar por otros. El mercado del cómic ha cambiado: "El año pasado salieron más de 4.000 nuevos títulos, y tuvimos que incluir el manga, era inevitable. Es mucho para un nicho tan pequeño", explica.

Doce días tienen los amantes del cómic para visitar el establecimiento por última vez. Desde Viñetas admiten que no habían sido conscientes del impacto que había causado esta tienda durante estos años hasta que han anunciado su cierre y empezado a recibir numerosas reacciones de pena y cariño por parte del público. Estos días, esperan que por el comercio pasen cientos de personas a despedirse y comprar alguna ganga.

"Lo que más pena me da es que hay clientes que hemos visto crecer cada año y ya son amigos", lamenta Ramos, que no descarta proyectos futuros relacionados con el mundo del cómic junto a sus socios, pero no a corto plazo.

En la calle de la Luna, donde más tiendas de cómics se concentran, y sus alrededores, todavía permanecen tiendas de referencia como Generación X, Otaku Center, Metrópolis u Omega Center.

Sigue los temas que te interesan