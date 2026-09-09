El éxito del método Ayuso en PISA frente al modelo Sánchez: sin pantallas, inspirado en la EGB y con jornadas partidas

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en su visita al colegio CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama en el inicio del curso escolar 2026-2027. CAM

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lidera por primera vez el ranking español en el informe PISA, superando incluso a países como Finlandia o Estados Unidos. El modelo educativo madrileño destaca por la jornada partida, la inspiración en la antigua EGB y la limitación del uso de pantallas en las aulas. Programas específicos de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora han sido claves en los buenos resultados, beneficiando a miles de alumnos y profesores. Mientras España registra sus peores resultados históricos en PISA, Madrid resiste y mejora gracias a políticas diferenciadas frente a la reforma educativa nacional.

Es la primera vez que la Comunidad de Madrid llega a lo más alto del podio educativo español. El último informe PISA, publicado este martes, sitúa a la región como líder nacional. Se trata del estudio de referencia educativa mundial que evalúa los conocimientos de Secundaria de 760.000 estudiantes de entre 15 y 16 años de un total de 90 países.

La región se ha situado a la cabeza de España en el cómputo de las tres materias que evalúa el informe: Matemáticas, Ciencias y Lectura. En las dos primeras ha quedado en el primer puesto, y en la última se ha situado a tan solo dos puntos de encabezar esta categoría.

En concreto, Madrid ha obtenido 477 puntos en Matemáticas (20 más que la media nacional) y 495 en Ciencias (18 puntos de diferencia con respecto a la media de España), mientras que en Lectura alcanza los 469 puntos (dos menos que Asturias, la primera en esta categoría).

Y no solo eso: también ha obtenido una mejor nota que los alumnos de Finlandia, Suecia o Estados Unidos. Unos resultados muy por encima de la media de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El resultado llega, además, en un escenario especialmente complicado para la educación española: el conjunto del país ha registrado en PISA sus peores resultados históricos en las tres competencias evaluadas.

El modelo de Ayuso

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguran que tras estas cifras hay un modelo educativo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años tratando de reforzar con más recursos, programas específicos y una apuesta por determinadas materias.

"Está claro que los datos para Madrid son positivos gracias a las políticas educativas que venimos implantando desde el 2019", ha afirmado la consejera de Educación madrileña, Mercedes Zarzalejo, en unas declaraciones remitidas a los medios.

Y es que algunas de las principales apuestas del modelo educativo de Ayuso comenzaron a tomar forma durante el curso 2025-2026, cuando entraron en vigor tres medidas que modificaron la organización de las aulas madrileñas: la jornada partida, la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en algunos centros (CEIPSO) y la limitación de las pantallas en las aulas.

Con ellas, el Gobierno regional busca prolongar la estancia de los alumnos en los colegios, reforzar su rendimiento y reducir la exposición temprana a las pantallas.

Desgranando cada una, el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el decreto que fija la jornada partida como el estándar en los centros públicos. Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, se terminaba la opción de adoptar el horario continuo y solo se podía conservar en los colegios que ya lo tuviesen implementado.

En cuanto a los CEIPSO, se trata de una medida que Ayuso anunció en septiembre de 2024 y se implementó de forma generalizada el curso pasado. El modelo —que recuerda a la antigua EGB— consiste en añadir los dos primeros cursos de la ESO en los colegios que hasta el momento solo tenían hasta Primaria. Este año ya suman un total de 101.

Por último, en su política por volver a una educación más tradicional, también decidió limitar el uso de las pantallas en las aulas. Una medida bastante innovadora que entró en vigor el pasado curso escolar y restringe el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región.

Esta recoge la eliminación del trabajo de forma individual con dispositivos digitales, así como de los deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

Refuerzos: matemáticas y lectura

La consejera también ha señalado en específico dos programas que han podido ser claves en los datos de PISA: los "refuerzos de matemáticas y también en comprensión lectora".

Y es que el pasado año académico se estrenó el Plan de Refuerzo de las Matemáticas en 1.200 centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Los alumnos de la @ComunidadMadrid lideran por primera vez el Informe PISA en España.



Son los primeros en Matemáticas y Ciencias y los segundos en Lectura, y en todas estas materias están muy por encima de la media nacional, de la UE y de la OCDE, superando a los estudiantes de… https://t.co/b0JtTpmKts — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) September 8, 2026

Participaron 500.000 alumnos en sesiones diarias de diez minutos dedicadas a la práctica del cálculo mental en las aulas de Infantil y Primaria, entre otras medidas. Tiene guías adaptadas a las distintas edades y etapas para poder facilitar el repaso continuado de esta materia.

También el pasado curso más de 600 docentes recibieron cursos sobre didáctica de las matemáticas para hacer la asignatura más atractiva en los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE).

Para el refuerzo de la comprensión lectora, este curso se ha añadido el programa 'Aprende Leyendo'. Beneficiará a los escolares de segundo de Infantil a tercero de Primaria en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Así, desde los 4 años contarán con un seguimiento personalizado que incluirá un diagnóstico sobre su competencia lectora (fluidez, vocabulario, comprensión oral o memoria verbal) que se irá renovando en cada curso. Esta medida permitirá realizar una detección temprana de posibles dificultades en la lectura, con un plan individualizado de mejora para cada niño que esté por debajo del nivel.

La reforma de Sánchez

Zarzalejo también ha destacado que todas estas políticas educativas madrileñas "han servido para frenar el batacazo que han supuesto las reformas sanchistas en Educación".

"Este informe de 2025 refleja los resultados por primera vez de la LOMLOE, la modificación aprobada en el 2020, y el resultado ha sido muy nefasto para el conjunto de España. Pero Madrid ha resistido a esa política y, desde luego, gracias a los programas que tenemos en Madrid, hemos conseguido mantenernos y además ponernos en la primera posición por primera vez en todos estos años", ha añadido la consejera.

El informe revelado recientemente es el primero que se publica (el anterior fue el de 2022) tras aplicarse al 100% la reforma educativa de Sánchez —la LOMLOE, conocida como Ley Celaá—, cuya implantación finalizó en el curso 2023-2024.

Esta reforma introdujo un modelo basado en la adquisición de competencias, la evaluación continua y una mayor atención a la inclusión y la equidad, al tiempo que limitó la repetición de curso y eliminó las antiguas reválidas.

Las causas de la bajada, sin embargo, se enmarcan dentro de "una caída sostenida a nivel internacional", según ha comentado este lunes Tue Halgreen, analista sénior de políticas en la OCDE.