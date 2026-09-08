Confinan dos urbanizaciones en Santa María de la Alameda (Madrid) por un incendio en la carretera M-505

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Las claves Generado con IA Un incendio en la carretera M-505 ha obligado a confinar las urbanizaciones La Paradilla y La Estación en Santa María de la Alameda. Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción con seis medios aéreos y 14 terrestres, junto a agentes forestales. La carretera M-505 permanece cortada entre La Paradilla y el puente del río Cofio debido al incendio. Se han solicitado refuerzos de medios aéreos al Servicio de Incendios de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica.

Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en la M-505, a la altura del puente del río Cofio.

Se ha originado este martes por la tarde y ha provocado hasta el momento el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, en el municipio de Santa María de la Alameda, por posible afección por humo.

Según han informado desde Emergencias 112 Comunidad, está cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del río Cofio.

En el lugar, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región.

La evolución "es buena", según ha confirmado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad a Europa Press.

Para facilitar la extinción, se han solicitado medios aéreos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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