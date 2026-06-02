La primera Escuela Europea Acreditada de España echará a andar el curso 2027-2028 en el colegio Cardenal Herrera Oria

Las claves

Las claves Generado con IA El colegio público Cardenal Herrera Oria de Madrid acogerá la primera Escuela Europea Acreditada de España a partir del curso 2027-2028. La Escuela Europea estará abierta a cualquier estudiante de la Comunidad de Madrid. Inicialmente se consideraron otras ubicaciones, pero tras polémicas, se optó por el Cardenal Herrera Oria en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Las Escuelas Europeas se crean para matricular a hijos de funcionarios de instituciones europeas desplazados por la UE; actualmente existen 13 en varios países europeos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que el colegio público Cardenal Herrera Oria de la capital ha recibido luz verde para acoger la primera Escuela Europea Acreditada (EEA) de España.

En los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, la máxima responsable de la educación madrileña ha detallado que este centro empezará a funcionar en el próximo curso académico 2027-2028 y estará abierta a "cualquier estudiante de la región".

El anuncio de la candidatura de este centro educativo tuvo lugar el pasado 7 de noviembre. El Gobierno regional recupera así esta iniciativa que en 2024 se valoró ubicar en el Ramiro de Maeztu de la capital. Sin embargo, tras la oposición de las familias y la comunidad educativa, decidió suspender esta medida para buscar una nueva ubicación.

"Es algo completamente novedoso y que llevábamos en programa electoral, y es precisamente el hecho de que desde la Comunidad de Madrid hemos apostado por la enseñanza abierta, por la enseñanza a través de una Escuela Europea Acreditada y precisamente en este sentido hemos seleccionado ya un centro", señalaba Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid el pasado noviembre.

La Escuela Europea en Madrid

La noticia y las polémicas sobre la ubicación de la Escuela Europea de Madrid vienen de lejos, desde que se empezaron a barajar posibles colegios para acogerla desde 2024.

Algunos de los primeros que aparecieron en la terna fueron colegio público Ramiro de Maeztu, la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital (DAT) o el Centro Cultural Nicolás Salmerón, estos dos últimos en el barrio de Chamartín.

Finalmente, tras la polémica causada en algunos, como el Ramiro, se ha optado por el CEIP Cardenal Herrera Oria, un colegio en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Se trata de unos centros que se crean en toda la Unión Europea (UE) para matricular a los hijos de funcionarios de instituciones europeas que se han desplazado a otros países. Actualmente, hay 13 Escuelas Europeas repartidas por las naciones que ya participan en este programa: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, Países Bajos y España.